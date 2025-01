Geert Lesage treedt toe tot de Kuurnse gemeenteraad namens N-VA: “Ik wens Nancy Parmentier een voorspoedig herstel”

Geert Lesage, 66 jaar en inwoner van Kuurne, zal de N-VA vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Hij volgt daarin Nancy Parmentier op, die wegens gezondheidsredenen een stap terugzet, maar achter de schermen de lokale N-VA-ploeg blijft ondersteunen.

Een veelzijdig en geëngageerd leven

Geert is gehuwd met (Mar)Leen Defever en is vader van drie kinderen – Korneel, Elise en Flore – en trotse opa van negen kleinkinderen. Academisch geschoold als Master in de Wijsbegeerte (KU Leuven) heeft hij een uitgebreide loopbaan achter de rug. Hij was leraar Algemene Vakken aan Spes Nostra Kuurne tot 2001 en werkte tot zijn recente pensioen in 2023 als stafmedewerker van de Bisschoppenconferentie.

Naast zijn professionele carrière is Geert actief in verschillende lokale organisaties. Hij is ondervoorzitter van het schoolbestuur van VBS Kuurne, secretaris van het Davidsfonds Kuurne, vrijwilliger bij de Sint-Michielsparochie en lid van de Schola Gregoriana. Zijn brede inzet voor de gemeenschap vormt een solide basis voor zijn nieuwe rol als gemeenteraadslid.

Een dankbare en betrokken visie

Geert reageert enthousiast op zijn aanstelling: “Ik zal de kans om gemeenteraadslid te worden met beide handen grijpen en dank de lokale N-VA-ploeg daarvoor. Ik dank ook Nancy, die met haar enthousiasmerende verkiezingscampagne een stevig aandeel had in mijn aanstelling tot gemeenteraadslid en wens haar een voorspoedig herstel.”

Hij wil zich inzetten volgens zijn persoonlijke motto: ‘redelijk hartelijk’. “Dit betekent het hoofd én het hart: eerst diep nadenken om pas dan iets te zeggen of te doen, met een klare kijk, een open hart en oog voor ieders rechten én plichten. Op die manier wil ik me engageren in de gemeenteraad en me verdienstelijk maken op het vlak van onderwijs, integratie, cultuur en andere domeinen. Ik hoop zo bij te dragen aan een warm, veilig en welvarend Kuurne, waar iedereen zich thuis voelt.”

Welgemeend afscheid

De lokale N-VA-afdeling bedankte Nancy Parmentier uitvoerig voor haar inzet tijdens de verkiezingscampagne en haar bijdrage aan het opstellen van het verkiezingsprogramma. Haar positieve inbreng wordt erg gewaardeerd, en het bestuur wenst haar het allerbeste toe voor de toekomst.

Met Geert Lesage als nieuw gezicht in de gemeenteraad is N-VA vastberaden om zijn visie en enthousiasme in te zetten voor de verdere ontwikkeling van Kuurne.