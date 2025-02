Geert (57) neemt afscheid van gemeenteraad: “Aderlating voor Waregem, versterking voor Kortrijk”

Geert Deroose (57) neemt na iets meer dan twaalf jaar afscheid van de Waregemse politiek. De N-VA’er stapt zaterdag in het huwelijksbootje en verhuist naar Kortrijk. “We zullen zijn frisse analyse, verbindende ingesteldheid en guitige lach missen”, zegt fractieleider Michiel Vandewalle.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 wist Waregemnaar Geert Deroose voor N-VA een zitje te bemachtigen in de gemeenteraad. Dat speelde hij ook bij de twee volgende verkiezingen klaar. Maar daar komt nu een eind aan. “Zaterdag trouw ik met mijn vriend Karel Pottie. Hij wou niet verhuizen, dus trek ik naar Kortrijk. Schepen Trui Steenhoudt (N-VA) is het nichtje van Karel, zij zal ons huwen”, vertelt Geert.

De gekende Waregemnaar neemt dus afscheid van de Paardenstad. “Dit is een heel toffe stad met nog een dorpsmentaliteit, en dat bedoel ik erg positief. Kortrijk is groter en lijkt iets onpersoonlijker, maar dat verandert snel. Ook hier voelt het rap vertrouwd. Dat er zogezegd een vete leeft tussen beide steden vind ik trouwens belachelijk, dat is absurd. Het zijn twee leuke plekken vlak bij elkaar.”

Guitige lach

Geert nam dinsdagavond afscheid van de gemeenteraad en werd er getrakteerd op enkele mooie woorden. “Het was een eer om bij u in de fractie te zitten”, zegt Michiel Vandewalle (N-VA). “We zullen uw frisse analyse, verbindende ingesteldheid en guitige lach missen, en wensen u veel liefde en geluk toe.”

Burgemeester en gemeenteraadsvoorzitter Kristof Chanterie (CD&V) bedankte Geert in naam van alle raadsleden. “Het is een aderlating voor Waregem, maar een versterking voor Kortrijk.” Nancy Vandenabeele vervangt Deroose.