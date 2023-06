Geen slippertjes meer in vernieuwde Zeelaan De Panne dankzij nieuwe betonstraatstenen

De gemeenteraad van De Panne heeft het voorontwerp van de nieuwe voetpaden in de Zeelaan goedgekeurd. Begin volgend jaar starten de werken die alles samen 2 miljoen euro kosten. De vorige heraanleg dateert nog maar van 2011 maar de gladde tegels waren al snel een doorn in het oog.

Maandag keurde de gemeenteraad het voorontwerp goed en op 15 juni wordt een extra raad georganiseerd om groen licht te geven voor het definitieve ontwerp.

Nieuwe epoxylaag

De gemeente heeft 2 miljoen euro voorzien voor de heraanleg van de voetpaden en parkeerstroken. Er komt ook een nieuwe epoxylaag op de rijweg. De vorige heraanleg van 2011 kostte 5,5 miljoen euro, rioleringswerken inbegrepen.

Architect Kris Dervaux verduidelijkte aan de gemeenteraad dat er nu is gekozen voor okergele betonstraatstenen en okerbruine parkeerplaatsen.

Parkeercapaciteit

Aan de parkeercapaciteit raakt het bestuur niet. Er komen wel nieuwe boomvakken met permanent groen. Op de ontwerpplannen zien we ook horecaterrassen en extra fietsparkeerplaatsen.

Weldra voert de gemeente een zone 30 in, in het centrum en dus ook in de Zeelaan. Na de vernieuwingswerken geldt een tonnagebeperking van 3,5 ton voor het vrachtverkeer van de zee naar de Markt.

De laad- en loszone, die na 11 uur dient als kortparkeerstrook, is daarop afgestemd. (GUS)