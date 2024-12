Geen hertelling in De Haan: Raad voor Verkiezingsbetwistingen verwerpt alle klachten van ex-schepen Marleen De Soete

Samen Voluit, de partij van Marleen De Soete, diende een bezwaar in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen over de verkiezingen in De Haan. De klachten werden echter verworpen.

Lijst Burgemeester haalde in De Haan de absolute meerderheid. Ze gaan in zee met Bewust Kiezen. Samen Voluit moest na 13 jaar naar de oppositie. Voor de installatievergadering werd er echter een bezwaar ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

De Soete verwees naar het grote aantal volmachten waarmee gestemd was. Ook over het gebruik van mailadressen zonder uitdrukkelijke toestemming en vermeende schending van het beroepsgeheim was er discussie. Dat is echter allemaal verworpen.

“We hebben hier kostbare tijd verloren. De hele bundel bestond uit beweringen en insinuaties die niet bewezen werden, en zaken die totaal naast de kwestie zijn”, zegt Wilfried Vandaele (Lijst Burgemeester), burgemeester van De Haan, aan Radio 2.

“Het beroep dat ze indienden, was te belachelijk voor woorden. Ze hadden één bedoeling: stokken in de wielen te steken”, zegt Vandaele. “Wie zich niet kan neerleggen bij de democratische beslissing van de kiezer, blijft beter weg uit de politiek.”

Wellicht zal de installatievergadering nu op 9 januari gehouden worden.