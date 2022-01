Geen gratis zelftests voor kwetsbare gezinnen in Roeselare

In Roeselare komen er geen gratis zelftests voor kwetsbare gezinnen zoals in verschillende andere steden. Wel wordt optimaal ingezet op begeleiding van gezinnen in de problemen richting de goedkoopster alternatieven.

Verschillende steden (Leuven, Kortrijk) bieden voor kwetsbare gezinnen gratis zelftests aan. “Op scholen horen wij in deze tijden van ouders ook meer dan ooit een roep naar zelftests”, vertelt Gerdi Casier (Vooruit), zelf directeur van de Spanjeschool.

“In die steden zijn het de maatschappelijke werkers, sociale diensten, wijkwerkers en ook de brugfiguren van het onderwijs die de inschatting maken over wie in aanmerking kan komen. Kunnen ook wij het aanbieden van gratis zelftests in overweging nemen?”

Schepen Bart Wenes (CD&V): “Ik kan zeggen dat er al een mooi aanbod is voor alle inwoners van het land. Zij die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming kunnen aanspraak maken op vier tests per twee weken aan 1 euro. De meeste mensen die bij ons, het Welzijnshuis, komen hebben een bescheiden laag inkomen en dus recht op de verhoogde tegemoetkoming. Onze straathoekwerkers wijzen de mensen erop dat ze recht hebben op die goedkope zelftests. We merken dat heel wat mensen dat niet weten. Een vijfde van onze bevolking heeft recht op die gunstmaatregel, maar dat is nog niet bekend. Daar willen we vanuit het Welzijnshuis en de stad iets aan doen en dat boosteren. Dat willen we doen via alle communicatiekanalen. Als we mensen ontmoeten die symptomen hebben, wijzen we hen ook verder naar het testcentrum.”