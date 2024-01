“Geen geslaagde reclamestunt”: burgemeester Dirk De fauw is niet onder de indruk van ‘Viking Van Volcem’

Met een beeld van zichzelf als viking pakte Mercedes Van Volcem op Facebook uit met een opvallende nieuwjaarsboodschap. Daarbij belooft de politica dat ze in 2024 zal strijden. Het inspireerde burgemeester Dirk De fauw meteen tot een woordelijk steekspel: “Voor mij is dit een minder geslaagde reclamestunt. Vikingen staan gelijk met verwoesters, plunderaars en nietsontziende oorlogvoering.”

“Dit jaar zal ik strijden voor mijn mooie stad Brugge”, is de aanhef van de nieuwjaarsboodschap van Mercedes Van Volcem, die gelardeerd wordt met beelden waarop ze zichzelf als viking afbeeldt. “Al 23 jaar zet ik me onaflaatbaar in. Vaak word ik gekwetst door bewoners en tegenstanders, maar nooit gaf ik op. Vaak duurt het ook lang voor je iets kan verwezenlijken maar als ik aan het roer zit, zet ik vele tandjes bij. Vaak had ik de bevoegdheid om zaken aan te pakken die niet populair waren, maar ik deed het nodige.”

Tegen populisme

Ze stelt dat ze zal strijden voor haar stad. “Een warme stad waar mensen kunnen bloeien en groeien. Een stad die boeit en een stad die gelooft in de toekomst. Een stad waar visie en ambitie heerst zodat mensen en handelaars het goed hebben. Een stad in balans, waar bewoners en bezoekers elkaar vinden. Een stad vol groen, bloemen, bomen, bossen en parken. Een stad waar mijn kinderen ook kunnen werken en wonen. Een stad waar iedereen telt en afkomst niet belangrijk is, maar wel wat je doet voor je samenleving.”

Ze verwijst ook naar het hogere politieke niveau. “In Vlaanderen zal het democratisch zijn of niet, vrij of niet, verdraagzaam en verbindend of polariserend. (…) Ik blijf geloven in het mooie van de mensen en hun goede wil en daarom zal ik niet meehuilen met de wolven. Ik zal strijden tegen al wat hard en onempathisch is, strijden voor mildheid, strijden tegen racisme en tegen populisme.”

Oorlogstaal

De Facebookpost ging niet onopgemerkt voorbij. Zelfs burgemeester Dirk De fauw kroop in zijn pen. “De strijdvaardige, bijna oorlogstaal van mijn schepen klinkt mij nogal vreemd in de oren”, reageert hij. “In de voorbije vijf jaar hebben we zeer goed samengewerkt en mooie dingen gerealiseerd. Dit was nooit in een sfeer van ‘vechten voor’ of ‘overwinningen binnenhalen’ of ‘tegenslagen verwerken’. Ik denk dat haar taalgebruik eerder ingegeven is door de strijd die zij binnen haar eigen partij moet voeren. De nationale lijstvorming voor het Vlaams en federaal parlement zijn voor haar zeker geen leuke momenten. Bij Mercedes zal ook de twijfel wel toeslaan of zij zich nu nog verder in het Vlaamse of federale kluwen van de verkiezingen moet mengen.”

“Het beeld van de vrouwelijke viking is voor mij wel heel bijzonder. Misschien is dit bedoeld als een reclamestunt, om even op een andere manier de aandacht naar je persoon te trekken, maar het beeld van de viking is voor mij dan toch niet zeer geslaagd. Vikingen staan gelijk met verwoesters, plunderaars en nietsontziende oorlogvoering. Zo staat het vast dat zij de Sint-Baafsabdij in Gent hebben geplunderd en dat de arme monniken toen gevlucht zijn en zich in Brugge gevestigd hebben. In 836 werd Antwerpen platgebrand. Ook Mechelen en Kortrijk werden het slachtoffer van de plundertochten. Ik hoop dat Mercedes geen stoute plannen heeft voor Bart Somers en Vincent Van Quickenborne… Zouden we zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Burg een vrouwelijke viking zien?”

Het mag duidelijk zijn: de vredevolle kerstweken liggen achter ons en we gaan in één lange, rechte lijn naar de verkiezingen in juni en oktober…