Geen Bizz Awards, cultuurprijs en Gouden Beren meer in Beernem

Op de gemeenteraad van vorige week is beslist dat de gemeentelijke uitreiking van de Bizz Awards, de cultuurprijs en de Gouden beren wordt afgeschaft. Oppositiepartij N-VA hekelt dat de meerderheid geen alternatief op poten zet.

In zijn betoog vertelde burgemeester Jos Sypré (CD&V) dat er sleet op de formule van de verschillende awards begon te zitten. Daarnaast heeft een gemeente volgens Sypré de taak om inwoners te verbinden, “en niet te verdelen door aan één iemand een prijs toe te kennen en aan vele anderen niet.” Nadat het gemeentebestuur advies inwon bij de verschillende adviesraden werd beslist om de Bizz Awards, cultuurprijs en Gouden Beren stop te zetten.

In februari dit jaar stelde oppositiepartij N-VA tijdens de gemeenteraad al voor om een nieuw initiatief op poten te zetten waarbij alle prijzen samen in één Gala van de Beernemnaar werden gegoten. “De laatste jaren is er alsmaar minder belangstelling voor evenementen zoals de Gouden Beren of de Cultuurprijzen. Dit jaar besliste het gemeentebestuur zelfs om geen cultuurprijzen meer uit te reiken.”

In de kijker

“Voor de N-VA is het belangrijk om mensen, verenigingen, organisaties en ondernemers die iets betekenen in hun vakgebied wel op gezette tijdstippen in de kijker te plaatsen. Het lijkt tijd om alles samen te brengen in één groot Gala van de Beernemnaar”, aldus fractieleider Gijs Degrande.

Daar ging het gemeentebestuur niet op in. Burgemeester Sypré wil verdienstelijke personen en prestaties blijven huldigen, maar dan zonder officiële prijs. “Het is volgens ons onmogelijk om een reglement uit te schrijven met criteria die steek houden om waardevolle prestaties te vergelijken, zelfs binnen één discipline”, klinkt het.

Gijs Degrande erkent dat de verschillende prijzen en awards gemoderniseerd moesten worden. “De concepten zijn op en werken niet meer”, vertelt hij. “Maar het punt zoals het vandaag voorligt, dat is het kind met het badwater wegspoelen. We schaffen de prijzen af, maar er komt niets in de plaats. We kunnen vermoeden dat de prijzen destijds zijn opgericht om mensen te huldigen maar evenzeer om mensen samen te brengen. Nu beperken we het tot een fotomoment met het college of de gemeenteraad. En dat vinden wij als gemeenschapspartij jammer.”