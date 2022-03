Geen algemeen verbod op gebruik van pesticiden in Roeselare

Bert Wouters van Groen vroeg op de gemeenteraad om een algemeen verbod op pesticiden in Roeselare. Die komt er niet, liet schepen Francis Debruyne weten. “Het is enorm moeilijk om te handhaven”, klinkt het.

“Met het mooie weer dat terug in het land is, beginnen veel mensen weer volop in hun tuin te werken. Gezien de grote oppervlakte van private tuinen hebben zij ook een groot belang voor de biodiversiteit. Al heeft niet iedereen daar oog voor. Voor openbare diensten geldt er sinds 2015 al een verbod op het gebruik van pesticiden, particulieren kunnen dit nog steeds. Met risico’s voor gezondheid en milieu. Door massale (chemische) bestrijding van de buxusmot, kwamen bijvoorbeeld veel vogels om het leven. Natuur is een netwerk waar alles aan elkaar is geklikt. De gevolgen van pesticidegebruik gaan verder dan gedacht. De impact op onze natuur en ons drinkwater is groot.”

Bewustmaking

“In Knokke-Heist geldt sinds 1 januari 2021 een totaal verbod op pesticiden? Wil dit bestuur in Roeselare ook zo’n verbod invoeren? Liefst gekoppeld aan een bewustmakingscampagne en veilige en gezonde alternatieven.”

Schepen Francis Debruyne (CD&V): “Sinds 2015 is er al een Vlaams verbod voor particulieren om pesticiden te gebruiken op openbaar terrein, van trottoir tot waterwegen. Ook voor beheerders van commerciële instellingen zijn er gebruiksbeperkingen, net als voor sites waar kwetsbare burgers courant aanwezig zijn. Ook de landbouwsector moet zich aan die voorwaarden houden. Een algemeen verbod moet je ook kunnen handhaven. Het is niet evident om dit te handhaven. Als er ergens gesproeid is, is het moeilijk om de dader te vinden.”