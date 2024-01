Gebouw van CC De Beuk enkele maanden in de steigers

De eerste raad van 2024 was er alvast een van hele korte duur. Er komt een nieuwe geluidsinstallatie in De Beuk, alsook een verhoging van het maximum bedrag van de GAS-boetes.

Verhoging GAS-boete

Vanaf heden bedraagt het maximumbedrag van een GAS-boete 500 euro in plaats van 350 euro. Het verhoogde bedrag is een maximumbedrag dat slechts uitzonderlijk kan opgelegd worden. De administratieve boete moet immers proportioneel zijn in functie van de zwaarte van de feiten die haar verantwoorden en in functie van de eventuele herhaling. Het moet gaan om een nieuwe vaststelling van een inbreuk waarvoor de overtreder reeds werd gesanctioneerd in de 24 maanden die de nieuwe vaststelling van de inbreuk voorafgaan. Naast preventieve en sensibiliserende acties, is handhaving zeer belangrijk, waarbij doeltreffende, evenredige en afschrikkende boetes voor overtreders noodzakelijk zijn in de bestrijding van dit fenomeen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten waarvoor in Vlaanderen een GAS-boete kan opgelegd worden. Samen met bijvoorbeeld lawaaihinder zijn dit inbreuken die de burger als zeer storend ervaart en waarbij hogere boetes kunnen bijdragen tot een efficiëntere aanpak van deze vormen van overlast.

Geluidssysteem CC De Beuk

De gemeenteraad keurde het bestek en de raming voor de opdracht ‘Geluidssysteem CC De Beuk’ goed. De raming bedraagt 60.500 euro en bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Sinds begin deze week zijn de werken aan de foyer van CC De Beuk van start gegaan en het gebouw staat in de steigers voor een aantal maanden. De voorstellingen blijven gewoon doorgaan en de oude bibliotheek wordt gebruikt als foyer. Het publiek kan tijdens een eventuele pauze terecht in de toiletten op de speelplaats van De Kreke aan de overkant van de straat, iets wat voor algemene hilariteit zorgde tijdens de voorstelling van stand-up comedian Hans Cools van 20 januari.