Frederick Spaey leidt nieuwe liberale partij Respect naar verkiezingen in Middelkerke: “Positief aan politiek doen”

De partij Respect gaat in Middelkerke de verkiezingen in met Frederick Spaey als lijsttrekker. De nadruk ligt daarbij sterk op verjonging en vernieuwing.

Frederick Spaey (46) heeft zijn advocatenkantoor in Middelkerke en woont met zijn echtgenote Sofie Feys (47) en hun twee kinderen Pieter (19) en Lieselot (16) in Lombardsijde. Hij is momenteel gemeenteraadslid voor Open VLD waar hij met zijn tussenkomsten op een respectvolle, maar inhoudelijke wijze weegt op het beleid. “Deze positieve manier van aan politiek doen, niettegenstaande het respect niet altijd wederzijds is, zal met veel energie voortgezet worden”, benadrukt hij.

Na zijn middelbareschooltijd in het College in Veurne begon Frederick Spaey in 1995 aan zijn academische opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waar hij in 2000 afstudeerde als licentiaat in de rechten. Zijn politieke interesse begon al tijdens zijn studententijd, toen Frederick lid werd van het Liberaal Vlaams Studenten Verbond (LVSV). In het zomerseizoen 2000, nam hij, na zes seizoenen, voor de laatste keer de taak van strandredder-postoverste op zich in Westende.

In het diepe gegooid

In september van hetzelfde jaar begon hij als stagiair-advocaat bij het kantoor van Michel Landuyt. Zijn politieke ambities en zijn juridische carrière vielen naadloos samen in deze beginperiode. Frederick stond in oktober 2000 op de lijst van de VLD en bekleedde de 20ste plaats. Het was een tijd van verandering, want Michel Landuyt werd verkozen tot burgemeester, wat betekende dat hij zijn juridische praktijk vaak moest delen met zijn verantwoordelijkheden in het gemeentehuis. “Voor mij was dit een onverwacht geschenk, want als stagiair werd ik meteen in het diepe gegooid”, zegt Frederick over zijn beginperiode. “Ik moest onmiddellijk alles doen en mocht direct naar de rechtbank. Ik heb daar veel kunnen bijleren”. Hij werd jong VLD-voorzitter en vanaf 2006 was hij twee legislaturen OCMW-raadslid en sedert 2018 zetelt hij als gemeenteraadslid voor Open VLD in de oppositie.

“We willen ons 100% inzetten voor Middelkerke”

“Met zijn achtergrond als advocaat en waardevolle ervaring als OCMW- en gemeenteraadslid, is Frederick Spaey de juiste man op de juiste plaats om de nieuwe partij te leiden”, zegt voorzitter Bart Vandekerckhove (Open VLD).

Naamswijziging

De aanstelling van Frederick Spaey als lijsttrekker volgt op de recente beslissing binnen Open VLD om de nieuwe partijnaam Respect aan te nemen, waarmee de partij zich aan de kiezers in Middelkerke zal presenteren. “Deze naamswijziging markeert een breuk met de nationale politiek en partijstandpunten, een beslissing die na een interne analyse is genomen. Als lokale politici willen we niet volledig gebonden zijn aan het nationale beleid en de partijstandpunten”, legt Frederick uit. “Lokale uitdagingen vereisen soms een eigen aanpak die niet altijd strookt met nationale agenda’s.”

Door deze loskoppeling van de nationale politiek hoopt Respect breder en flexibeler te kunnen werken. De partij streeft ernaar mensen aan te trekken die zich niet verbonden voelen met een nationale politieke partij, maar wel graag willen bijdragen aan de ontwikkeling en welvaart van Middelkerke. Het hoofddoel van Respect is om met een toegewijd team naar de kiezer te trekken dat zich voor de volle 100% inzet voor Middelkerke. Momenteel zijn er actieve gesprekken gaande met nieuwe kandidaten die de visie van de partij delen.

Jongeren

“Bij de naamsverandering naar Respect hebben we rekening gehouden met de alarmbellen die langzaam afgaan. We willen proberen de interesse van de mensen terug te winnen door hun zorgen serieus te nemen en inspirerende visies voor de toekomst te bieden. De grote coalities die in de 20ste eeuw hebben bijgedragen aan de welvaartsstaat lijken ook niet langer aan te slaan bij jongeren. In plaats van de traditionele politiek te omarmen, lijkt deze generatie eerder haar middelvinger op te steken naar de partijpolitiek. Ze vinden dat de meeste politici zich meer bezighouden met oudere mensen dan met jongeren. Ook vinden ze dat politici onvoldoende resultaten behalen met betrekking tot het welzijn van alle Belgen. Daarom willen we jonge mensen een plaats geven op onze lijst en ze weer warm krijgen voor de politiek”, duidt Frederick Spaey.

Over het programma van Respect geeft Frederick aan dat er nog druk aan wordt gewerkt, maar belooft meer concrete informatie later. “We willen een programma dat de echte behoeften en wensen van onze gemeente weerspiegelt”, benadrukt hij. “Geen prestigeprojecten maar wel realisaties die meteen een impact op de Middelkerkse burger hebben.”