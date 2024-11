Frederic Devos (VoeVeurne) is nieuw in de gemeenteraad van Veurne: “Beloond voor onze verfrissende campagne”

Met 872 stemmen nestelt VoeVeurne-lijsttrekker Fre Devos (51) zich comfortabel in de top drie van de voorkeurstemmen en daarmee is hij in de wolken. “We zijn de enige partij die erop vooruit gaat. We worden beloond voor ons sterk programma en onze verfrissende campagne. We wilden dé verrassing zijn en in het midden van het bed liggen. Nu komt het erop neer om onze huid duur te verkopen. We willen onze vernieuwing doordrukken in een sterk beleidsakkoord.” Fre is zaakvoerder van Cassius Communicatie en partner van Marietta Voskanian. Hij is de papa van Camille (27), Thibault (25), Judith (4) en Lilith (2). Devos heeft 21 jaar Koksijdse bestuurservaring, waar hij fractieleider, schepen en gemeenteraadslid was.