Franky Van Haesebroucke (gbA-Gemeentebelangen) is nieuw in de gemeenteraad van Avelgem: “Fietsveiligheid kan veel beter”

Franky Van Haesebroucke katapulteerde zich van de 16de plaats rechtstreeks de gemeenteraad in. De 54-jarige sportieveling blikt terug op een sterk resultaat en heeft veel zin om zijn stem te laten horen in de gemeenteraad. “Ik ben graag tussen de mensen en luister naar wat ze me vertellen. Je ziet mij niet enkel twee weken voor de verkiezingen, ik sta er al tussenin.” Verkeersveiligheid is voor de ex-wielrenner en voorzitter van wielerclub Demeyers Hand in Hand Outrijve dan ook prioritair. “Ik fiets zelf veel en merk dat het op veel plaatsen beter kan.” Naast verkeersveiligheid zal Franky ook inzetten op het versterken en ondersteunen van het verenigingsleven, want dat bindt uiteindelijk een gemeente.