Franky Cornelis (Lijst Burgemeester) is nieuw in de gemeenteraad van Ledegem: “Verkeersveiligheid en vernieuwde voetpaden”

Franky Corenlis (41) is in Waregem leerkracht techniek, engineering en technologie. “Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij”, klinkt het. “Het is een eer om de belangen van onze bewoners te vertegenwoordigen. Ik kijk ernaar uit om in de voetsporen te treden van Raf Vanhalst, de opa van mijn vrouw, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de lokale politiek. Tijdens gesprekken met de inwoners kwamen enkele belangrijke thema’s naar voren: verkeersveiligheid, de ontwikkeling van site De Samenkomst en het vernieuwen van de voetpaden, zodat inwoners zich veilig kunnen verplaatsen. De Samenkomst-site biedt een mooie kans om inwoners te verbinden en een muzieklokaal te realiseren.”