Fractievoorzitter voor CD&V Sally Cosyns stapt uit politiek

Fractievoorzitter voor CD&V Sally Cosyns stapt uit de politiek. Dat kondigde ze geheel onverwacht aan op afgelopen gemeenteraad. Cosyns had het naar eigen zeggen steeds moeilijker met de manier waarop aan politiek gedaan wordt. “Het kost te veel energie voor wat ik ervoor terugkrijg”, zei ze in haar afscheidsspeech op de gemeenteraad.

Sally Cosyns werd voor het eerst verkozen in 2006. Toen werd ze gemeenteraadslid voor CD&V, dat toen nog de meerderheid uitmaakte. In 2012 lagen de kaarten echter anders en werd CD&V in de oppositie geduwd. De verkiezingen van 2018 brachten hier geen beterschap in, integendeel. Volgens gemeenteraadslid Marc Devlieger, die de verkiezingen omschreef als een afstraffing voor zijn partij, dachten zowel Lieven Lippens als Sally Cosyns toen al aan stoppen met politiek. Sally bleef echter toch aan boord en werd begin 2019 zelfs fractievoorzitter.

Bouwwerken aan gemeenteschool

In die hoedanigheid bracht ze heel wat punten op de agenda en was ze vaak de luis in de pels van de meerderheid. Ze kreeg echter ook vaak het deksel op de neus en verwees op de gemeenteraad naar enkele incidenten uit het verleden die haar nog steeds hoog zaten, zoals een boete van 1.328 euro voor een jeugdvereniging die pas na erg veel discussie gemilderd werd en de schimmel in de seniorenwoningen van de Sint-Pietersstraat in Olsene. “De druppel was echter het dossier van de bouwwerken aan de gemeenteschool. De problemen daarvan hebben we vorige maand duidelijk aangekaart, maar er liggen nog steeds geen rijplaten en het verdere verloop van de werken blijft onduidelijk. Die mensen daar willen gewoon geholpen worden”, aldus Cosyns.

“Ik ben indertijd in de politiek gestapt vanuit idealisme en een groot hart voor Zulte, misschien te groot. Helaas zit ik aan de verkeerde kant van de tafel, want het kost mij te veel energie in verhouding tot wat ik ervan terugkrijg. Ik ben gaandeweg mijn vreugde in de politiek verloren, hoe erg dat ook is.. Ik wil stoppen voor ik verbitterd en gefrustreerd raak. Het gebeurde nu al vaak dat ik niet gelukkig thuiskwam van een gemeenteraad. Daarom dien ik bij deze officieel mijn ontslag in.”

Sally dankte dan ook in de eerste plaats haar gezin. “Want zij hebben heel wat moeten verduren, ik weet dat ik geen gemakkelijke ben. Verder wil ik ook mijn kiezers bedanken, ik hoop dat zij mij mijn beslissing niet kwalijk nemen.” Als laatste dankte Sally haar eigen CD&V-fractie. Die hadden op hun beurt ook enkel mooie woorden over.

Respect

Raadslid Marc Devlieger, die Sally omschreef als haar politieke vader, roemde Sally omwille van haar gedrevenheid. “Ik stond soms versteld van haar manier van werken en hoeveel tijd ze erin stak. Ze is één brok energie, iemand waar veel mensen een voorbeeld kunnen aan nemen. Ik heb haar altijd bewonderd, maar voelde dat het de laatste tijd moeilijker ging. Oppositie voeren voelt soms als duwen tegen een rotsblok die amper verschuift en dan kun je je inderdaad afvragen of het nog de moeite is. Het spijt mij dat je de rit niet uitdoet, maar ik kan alleen maar respect hebben voor je beslissing.”

Ook ex-burgemeester Henk Heyerick sprak nog zijn dank uit voor Sally en Carine De Smet overhandigde haar een bos bloemen. Voor de rest van de gemeenteraad kwam het afscheid van Sally als een donderslag bij heldere hemel. “Een totale verrassing”, noemde burgemeester Simon Lagrange het. “Ik kan enkel zeggen dat Zulte een sterk gemeenteraadslid verliest.” (JF)