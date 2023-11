Fractieleider N-VA vervangt zieke gemeenteraadsvoorzitter tijdens gemeenteraad in Wervik

Wegens ziekte was gemeenteraadsvoorzitter Els Scheirlynck (CD&V) dinsdagavond verontschuldigd op de gemeenteraad in Wervik. De procedure voorziet in dat geval dat het gemeenteraadslid met de meeste jaren anciënniteit de gemeenteraad leidt. Sanne Vantomme zetelt al sinds 1995. De fractieleider van N-VA kreeg maandag de vraag en ging akkoord om te fungeren als waarnemend gemeenteraadsvoorzitter.

Verantwoordelijkheid

In deze legislatuur was het trouwens de tweede keer dat Sanne Vantomme waarnemend gemeenteraadsvoorzitter was. Eerder gebeurde dat in september vorig jaar toen gemeenteraadsvoorzitter Bart Pynket (toen stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) vlak voor de gemeenteraad zijn ontslag indiende.

Strikt genomen had Sanne Vantomme kunnen verzaken aan zijn taak, maar hij nam bewust zijn verantwoordelijkheid op. “Ik ben trots dat we als oppositiepartij gezorgd hebben dat de continuïteit van de stad was gewaarborgd”, zegt hij.

Quote Biden

Met maar liefst 41 punten op de agenda van eerst de OCMW-raad en dan aansluitend de gemeenteraad was de openbare zitting om 23.09 uur afgelopen. Gemeenteraadsvoorzitter Sanne Vantomme moest tweemaal Johan Deneut (Vooruit) het zwijgen opleggen toen hij de Franstalige toer opging. Aanleiding hiervoor was toen Bert Verhaeghe (Team 8930) tijdens de bespreking van de wijziging aan het meerjarenplan een quote van de Amerikaanse president Joe Biden citeerde: ‘Don’t tell me what you value, show me your budget, and I’ll tell you what you value’. Dat kon Johan Deneut duidelijk kon smaken. Hij vroeg en kreeg het woord en sprak in het …Frans.

“Ik ontneem u het woord”, reageerde Sanne Vantomme. “Wervik is een Vlaamse stad en er dient hier in het Nederlands worden gepraat.”

“Het cafébezoek is voor straks”, aldus Bert Verhaeghe in de richting van Johan Deneut…