Florian Van de Sompel is algemeen directeur van Meulebeke

Tijdens de gemeenteraadszitting legde Florian Van de Sompel (39) de eed af als nieuwe algemeen directeur in Meulebeke.

Hij is afkomstig uit Doomkerke, waar hij samen met zijn echtgenote Delphine Dekwae en kinderen Tuur en Lucie woont. Florian studeerde criminologie en daarna overheidsmanagement in Gent. Na zijn studies was hij vijf jaar werkzaam als opvoeder in De Zande. Hij was ook een jaar stafmedewerker op de centrale administratie van het Agentschap Jongerenwelzijn in Brussel. Vanaf 2014 koos hij voor een job als stafmedewerker in Ruiselede. Op 1 oktober 2018 werd hij daar algemeen directeur.

Mooie opportuniteit

“Bij het lokaal bestuur zie je niet alleen het straatbeeld, je voelt ook de hartslag van al wat er leeft in de gemeente. De jaren in Ruiselede waren een prima ervaring, maar ik voelde de nood om van horizon te veranderen en Meulebeke is zeker een mooie opportuniteit. Mijn functie en ook de nieuwe omgeving zijn me zeker niet onbekend. Ik ben klaar om de uitdagingen die op ons afkomen grondig aan te pakken.” Florian Van de Sompel gaat vanaf 16 augustus definitief aan de slag in Meulebeke. (LB)