Filip Van Eeckhout wordt nieuwe algemeen directeur in Hooglede

Filip Van Eeckhout neemt vanaf 1 mei de functie van algemeen directeur over van Rik Dekens. Rik Dekens zal er dan 40 jaar dienst hebben opzitten. Bijzonder is dat hij in 1982 zijn eigen vader opvolgde als algemeen directeur van de gemeente. “Als algemeen directeur moet je de hersenen zijn van de gemeente, niet het gezicht van de gemeente”, liet Rik Dekens optekenen.

Filip Van Eeckhout is ook al een tijdje werkzaam binnen de gemeente. In 1995 werd hij OCMW-secretaris en sinds juni 2018 is hij adjunct algemeen directeur. “Het zijn grote schoenen om te vullen. Rik beschikt over een enorme juridische kennis en hij kent de achtergrond bij elk gebouw en elk dossier.”