Filip Debaets (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Bredene: “Er moeten meer middelen naar jeugdwerking”

Filip Debaets is zelfstandig CV- en sanitair installateur. Je vindt hem buiten de werkuren terug in de tribunes van basketclub Filou Oostende. “Ik was lange tijd coach, maar hou het vandaag bij supporteren.” Filip wilde zich al langer kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Ik was al lid van Vlaams Belang toen ik gevraagd werd om op de lijst te staan. Wat ik met plezier heb gedaan. Er lopen immers heel wat zaken verkeerd in Bredene.” Hij wil zich straks vooral toeleggen op de jeugdwerking. “De middelen daarvoor zijn ruimschoots onvoldoende.”

Hij is tevreden met zijn 363 voorkeurstemmen. “Ten opzichte van 9 juni deed de partij het wat minder, al gaan we toch acht procent en twee zetels vooruit.”