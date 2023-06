Fietsstraat Sint-Rochusstraat krijgt een opknapbeurt

De Sint-Rochusstraat krijgt een opknapbeurt. Er komt een fietsloper en een nieuwe laag asfalt en het rechtervoetpad wordt aangepakt. Dat werd unaniem beslist tijdens de jongste gemeenteraad.

“De ingreep is hoognodig”, motiveerde schepen van Openbare Werken Bert Schelfhout (Open VLD). “In de zitting van 13 oktober 2021 hebben wij met het college van burgemeester en schepenen beslist om de huidige verkeerscirculatie in de Sint-Rochusstraat te behouden en te bevestigen door een definitieve inrichting. De straat zal daarbij ingericht worden als fietsstraat met een afgescheiden loper voor het fietsverkeer in de tegenovergestelde rijrichting en met een verhoogd fietspad in de bocht.”

“Behalve deze infrastructurele werken maken we ook van de gelegenheid gebruik om ook de toplaag en het rechtervoetpad vanaf de Vichtesteenweg tot aan de Sint-Rochusstraat 32 te vernieuwen. De kosten voor dit project worden geraamd op 94.000 euro inclusief BTW. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2023. We stellen voor om deze opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.”

Noodwoningen

De gemeente voorziet ook 460.000 euro voor de energetische renovatie van 6 noodwoningen in de Paanderstraat. “Deze woningen werden gebouwd eind de jaren negentig en begin 2000 en kampen regelmatig met gebreken”, verduidelijkte schepen Regine Rooryck (CD&V). “Er zijn veel warmteverliezen door gebrek aan gevel- en vloerisolatie, het buitenschrijnwerk bestaat uit aluminium profielen en dubbele beglazing, de raamprofielen zijn onvoldoende isolerend en de woningen worden op heden verwarmd met een elektrisch verwarmingssysteem.”

“Dit brengt hoge kosten met zich mee voor de vaak kwetsbare bewoners. Een energetische renovatie van deze zes woningen dringt zich op en is tevens een belangrijke stap in de richting van de energiedoelstelling van 2050. Met de renovatie beogen we een energielabel B te bekomen. De werken omvatten onder meer het isoleren van de wanden, het plaatsen van hoogrendementsglas, het isoleren van de vloeren door het plaatsen van een maximum aan isolatie boven de betonplaat en het voorzien van een energie-efficiënt verwarmingssysteem.” (DRD)