Fietsen moet veiliger in Zonnebeke

Hoofdthema’s van de meest recente gemeenteraad in Zonnebeke waren veilig fietsen en snellaadinfrastructuur. Ook de oorlog in Oekraïne kwam aan bod, al bestond over de aanpak daarvan wel onenigheid.

Raadvoorzitter Nele Dejonghe (#team8980) begon de raad met 1 minuut stilte voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

In een toegevoegd punt op de agenda vroeg Koen Descheemaeker (N-VA) een motie te stemmen tegen inbreuk op de mensenrechten in deze oorlog. Iedereen was akkoord en Burgemeester Dirk Sioen zei de motie te sturen naar onze minister van binnenlandse zaken.

Luk Hoflack ( InSamenSpraak) vroeg dit ook te doen naar de ambassades van de Russische Federatie en Oekraïne. Dit lag moeilijk binnen de meerderheid want er werd ruim 10 minuten overwogen wat men nu ging doen. Uiteindelijk werd het binnenlandse zaken en beide ambassades.

Luk Hoflack vroeg ook om geldelijke steun en deed het voorstel een euro of een halve euro per inwoner te doneren, wat zou neerkomen op een ruime 12.000 of 6.000 euro. De burgemeester verklaarde dat het college beslist had 2.500 euro te schenken wat door de oppositie als een aalmoes werd beschouwd. Raadslid Descheemaeker had ook vragen over de opvang van vluchtelingen. Schepen Joachim Jonckheere verklaarde dat 28 personen 35 mensen kunnen opvagen en de gemeente beschikt over twee woningen. Er wordt wel uitgekeken naar eventuele uitbreiding.

Laadpalen

“Zonnebeke stelt een stuk grond ter beschikking in een concessie om een snellaadpark aan te leggen in de buurt van het recyclagepark en het bedrijventerrein Polderhoek. Het perceel ligt vlak bij de snelweg A19, de gewestweg N303 en de gemeenteweg Kasteelstraat. Hierdoor vormt dit een ideale locatie,” aldus schepen Koen Meersseman.”

“Daarvoor werd een bestek opgemaakt zodat kandidaat-consessiehouders een voorstel kunnen indienen. De geïnteresseerde kunnen een offerte indienen vóór 1 mei met zicht op een realisatie vanaf januari 2023. Het moet om een duurzame en ecologische invulling gaan. 40% van de oppervlakte moet voorzien worden voor wateropvang en groenelementen”

Insamenspraak vond het een goed idee terwijl N-VA en Lijst Passendale de grond met zijn 2500 vierkante meter voor andere doeleinden zouden gebruiken en het aanleggen niet de taak is van de gemeente.

Fietsen

Met de beleidsnota ‘Veilig fietsen doorheen Zonnebeke in 2030’ wil de gemeente tegemoetkomen aan het veiligheidsgevoel van haar inwoners. De nota spreekt over fietssnelwegen, het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, lokale fietsverbindingen, acties voor gevaarlijke locaties en het inrichten van fietsstraten.

Het maakt een concreet plan om de fietspaden en fietsverbindingen te versterken, verbeteren en vernieuwen. De oppositie vond het een goede start, maar vindt ook dat er nog heel veel werk op de plank ligt. Dit jaar nog wordt ook het schoolcharter ondertekend voor veilige schoolbuurten.

Het bestuur heeft al enkele subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid om de schoolomgevingen en schoolroutes te verbeteren en dus veiliger te maken. De kostprijs van de totale werken wordt geraamd op 209.952 euro, inclusief btw. Hiervan wordt ongeveer 100.000 euro gesubsidieerd.

(NVZ)