Fietsdoorsteek Groenedijkstraat kent vertraging

In de vorige legislatuur kondigde het stadsbestuur veilige fietsverbindingen aan tussen de Zandvoordsestraat en Groenedijkstraat. Oppositieraadslid Peter Velle (CD&V+) stelt vast dat die verbindingen er nog steeds niet zijn.

In januari 2021 kondigde het stadsbestuur aan een fiets- en wandeldoorsteek te maken tussen de Groenedijkstraat in 2019 omgevormd tot fietsstraat en de Zandvoordsestraat via de Bredeweghe. Oppositieraadslid Velle haalt ook een tweede aangekondigde verbinding aan ter hoogte van de Zandvoordsestraat 159.

“Er gingen kosteloze overnames gebeuren van landbouwgrond, onder andere 365 vierkante meter tussen Bredeweghe en de Groenedijkstraat, goedgekeurd door de gemeenteraad”, zegt Velle. “De doorsteek ter hoogte van de Bredeweghe ging ongeveer honderd meter lang zijn in een waterdoorlatende verharding. Het pad, stelde men toen, ging klaar zijn tegen de zomer van 2021. Vandaag is ter plaatse nog geen enkele vordering te bespeuren.”

Juridische obstakels

Burgemeester Anthony Dumarey (Voor Oudenburg) volgt het dossier op. “De aanleg van veilige, toegankelijke fietsverbindingen is een absolute prioriteit. De voorziene doorsteken tussen de Zandvoordsestraat en de Groenedijkstraat zijn hier een belangrijk voorbeeld van. Helaas heeft de uitvoering vertraging opgelopen. Niet door gebrek aan budget of ambitie, maar door juridische en administratieve obstakels”, weet Dumarey. “De problematiek zit voornamelijk bij de eigendomsoverdracht van de betrokken landbouwgrond naar de stad. Hoewel de gemeenteraad al goedkeuring gaf, wachten we nog steeds op de definitieve overdracht. Dat zit zo: in 2010 werd een omgevingsvergunning uitgereikt waarin een van de eigenaars per mail akkoord ging met de doorsteek. Dit engagement werd echter nooit formeel juridisch verankerd door het toenmalige schepencollege, wat ons nu in een moeilijke positie brengt. Sindsdien lag het dossier stil tot 2019.”

“De commissaris van het aankoopcomité probeerde destijds om de drie betrokken familieleden samen aan tafel te krijgen, zonder resultaat. Sinds 2019 hebben we geprobeerd om contact te leggen met de eigenaars: telefonisch, per brief, via een huisbezoek en zelfs via hun notaris. Hoewel we vernemen dat de eigenaars nog steeds bereid zijn tot overdracht, blijft direct contact uiterst moeilijk. Dit vertraagt de uitvoering aanzienlijk. We blijven zoeken naar een oplossing binnen onze wettelijke mogelijkheden. We zijn vastbesloten om deze fietsverbindingen te realiseren, maar we moeten ons houden aan de juridische procedures.”