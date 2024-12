Felix De Clerck is nieuwe schepen van Cultuur en Jeugd: “We denken aan de oprichting van een jeugdparlement”

Felix De Clerck (Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk) is de nieuwe schepen van Cultuur en Jeugd. De Clerck heeft jarenlange ervaring in de culturele sector als voormalig algemeen directeur van Kunstenpunt. Als zoon van oud-burgemeester Stefaan De Clerck kreeg hij politiek met de paplepel binnen, maar hij wil vooral zijn eigen stempel drukken. Tijd voor zijn eerste grote interview sinds zijn aanstelling als schepen.

Wat zijn je eerste prioriteiten als schepen?

“De eerste weken zijn vooral een studieronde geweest. Het is belangrijk om je eerst goed in te lezen in de dossiers. Een van de belangrijkste prioriteiten zal de opening zijn van Museum Abby dat opent in het voorjaar van 2025. Met het museum koesteren we internationale ambities, dus daar willen we als stad flink op inzetten. Daarnaast is er de ook de verdere renovatie van de Schouwburg waar we hard aan werken om dat tot een goed einde te brengen. De infrastructuurwerken zijn bijna klaar, de werking zal zeker belangrijk zijn tijdens mijn legislatuur.”

Hoe sterk is je band met Kortrijk?

“Kortrijk is mijn thuis. Ik was zelf een hangjongere ‘avant la lettre’ (lacht). Ik heb vaak op straat met mijn vrienden rondgehangen en ken alle pleinen en parkjes van deze stad. Ik stap ook in de voetsporen van mijn grootvader en vader. Het is een eer om nu zelf mijn stempel te drukken op de stad waar ik zo van hou.”

Je was al actief in de kunstensector. Hoe neem je die expertise nu mee naar Kortrijk?

“Ik heb vijftien jaar in de kunstensector gewerkt, dat is zeker een voordeel. Tijdens mijn werk op het kabinet van Hilde Crevits hield ik me ook bezig met de dossiers cultuur en jeugd, dus ik ken zowel de sector als het beleid erg goed. Mijn netwerk wil ik graag ten dienste stellen van de stad. We willen cultureel een sterk programma neerzetten, maar daarvoor zijn ook investeringen nodig. Het is geweldig om nu aan de andere kant van de tafel te zitten en mijn ervaring op een positieve manier in mijn beleid te verwerken.”

Hoe wil je verder bouwen aan het culturele imago van Kortrijk?

“We moeten daar nog verdere stappen in nemen. Ik heb plannen voor een regiowerking, waarin we steden en gemeenten rond Kortrijk, zoals de dertien Leiedal-gemeenten, meer betrekken in het beleid. We moeten de krachten in Zuid-West-Vlaanderen bundelen om van onze streek echt een regio te maken die op de kaart staat. Kortrijk is altijd een stad van creatievelingen, durvers en doeners geweest. Soms zijn we daar te bescheiden in. We werken hard aan een goede culturele scène, maar we mogen ook af en toe stil staan en trots zijn op wat we al bereikt hebben.”

Wat zullen de grootste culturele uitdagingen zijn voor Kortrijk?

“Er is wat regulitis in de sector. Mensen die dingen organiseren, moeten dat vlot kunnen doen, zonder te worden afgeremd door een berg administratieve verplichtingen. Die overregulering moet dus zeker worden aangepakt. Daarnaast willen we een extra engagement creëren. Sinds corona merken we dat veel organisaties moeite hebben om vrijwilligers te motiveren. Ik wil samen met de sector bekijken hoe we daar stappen in kunnen zetten. We willen verenigingen maximaal ondersteunen, zodat er genoeg mensen zijn om mee aan de kar te trekken.”

Hoe kunnen we kunstenaars en culturele organisaties het beste ondersteunen?

“Het meest evidente is natuurlijk met geld. Vaak gaat het om kleine bedragen, maar er moeten financiële middelen zijn om verenigingen en organisaties te ondersteunen, te laten experimenteren en vernieuwen. Met projecten zoals het Durfplatform willen we specifiek investeren in nieuwe en jonge initiatieven. De stad kreeg al extra aandacht dankzij de kandidatuur voor culturele hoofdstad, maar om echte vernieuwing te realiseren, zullen we voldoende middelen nodig hebben. Ik kan er op dit moment nog weinig over zeggen, maar we zijn er volop mee bezig.”

Je bent ook bevoegd voor jeugd. Hoe belangrijk is de jeugd in een stad?

“De jongeren zijn de toekomst van onze stad. Er is veel engagement, maar we zijn er tot nu toe niet in geslaagd om een echte structurele jeugdraad op te richten. Dat wordt een van mijn prioriteiten: kijken hoe jongeren meer impact kunnen hebben op het beleid. We willen onderzoeken of een jeugdparlement haalbaar is. Hiervoor is het essentieel om in dialoog te gaan met de jongeren zelf. Daarnaast is er ook vraag naar betere infrastructuur, niet alleen in het centrum, maar ook in de deelgemeenten. Vooral jeugdlokalen hebben meer nodig dan alleen een likje verf.”

Hoe ben je gewapend tegen kritiek?

“Ik heb het voor- en nadeel dat ik weet hoe hard het eraan toe kan gaan in de politiek. Dat heb ik van mijn vader gezien, die vaak ook kritiek kreeg. Ik weet wat er fantastisch is aan de politiek, maar ik ken ook de valkuilen. Met een goede langetermijnvisie kom je al ver. We werken ook met een sterke bende in het schepencollege, en dat is natuurlijk een groot voordeel.” (IS)