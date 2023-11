Felicitaties voor kersvers Vooruit-voorzitster Melissa De Praetere tijdens gemeenteraad in Harelbeke

De voltallige gemeenteraad feliciteerde Melissa De Depraetere voor aanvang van raadszitting.

“Ze is professioneel bezig. Het is mooi dat ze een proficiat krijgt over de partijgrenzen heen. Er waren positieve vibes toen we eerder met Vooruit iets zijn gaan drinken”, zegt schepen Dominique Windels.

“We zijn in Harelbeke supertrots op jou. Ik ben er zeker van dat je dat goed zal doen”, zegt burgemeester Alain Top.

“Ik wil Melissa namens onze fractie feliciteren met haar aanstelling als voorzitter ad interim van Vooruit. Hoe je het ook draait of keert, dat straalt ook af op onze stad. Hopelijk zullen ze in de krant in de toekomst niet langer spreken van ‘Harelbeke, bij Kortrijk’. Veel succes!”, aldus Lise-Marie Platteau van Open VLD.