Felbesproken knip in Tielt moet halfweg februari (tijdelijk?) verdwijnen door werken in Sint-Jansstraat

De bekende knip aan Den Bek in Tielt zal halfweg februari – al dan niet tijdelijk – terug open moeten gaan. Dat antwoordde schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V) donderdag op een vraag van oppositieraadslid Simon Bekaert (Vooruit) over de timing van de werken in de Sint-Jansstraat.

Tijdens de traditionele variaronde pleitte Mia Callewaert (N-VA/Open Vld) opnieuw voor het heropenen van het kruispunt aan Den Bek. Ze hoorde naar eigen zeggen heel wat bezorgde Tieltenaars in de voorbije weken.

Extra verkeersdruk

“Veel mensen hebben het gevoel dat verschillende centrumstraten plots als binnenring dienen. Het verkeer lijkt wel vertienvoudigd. Vooral de Hoogstraat, de Vijverstraat, de Sint-Jansstraat, de Karnemelkstraat en het Hulstplein hebben zwaar te lijden onder de extra verkeersdruk. Auto’s moeten in de Snt-Jansstraat op het voetpad rijden om uit te wijken en de huizen aan het Hulstplein daveren door de vrachtwagens die passeren over de kasseien. In de Felix d’Hoopstraat is het verkeer zeker niet verminderd en horecazaken en winkeliers zien hun omzet sterk dalen. We vragen dat er in de Nieuwstraat tweerichtingsverkeer toegelaten wordt om de centrumstraten wat te ontlasten.”

“Aangezien het wegdek opgebroken moet worden, is het gevolg dat de blokken aan Den Bek tijdelijk weggenomen zullen moeten worden”

Ook raadslid Simon Bekaert (Vooruit) droeg een steentje bij. Hij benadrukte dat het mobiliteitsplan nog steeds hét gespreksonderwerp vormt in Tielt en vroeg zich af wanneer de werken aan het kruispunt van de Ringlaan en de Sint-Jansstraat zouden starten, inclusief wat de gevolgen daarvan zouden zijn voor de knip. “Die werken zullen half februari van start gaan”, antwoordde schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V). “Aangezien het wegdek opgebroken moet worden heeft dat als gevolg dat de blokken aan Den Bek tijdelijk weggenomen zullen moeten worden.”

Balans opmaken

Of de blokken al dan niet terugkeren na afloop van de werken – die zestig werkdagen in beslag zullen nemen – is nog niet duidelijk. “De start van de werken valt ongeveer samen met het einde van de evaluatieperiode van de knip”, aldus mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V). “Het plan is halfweg september in voege gegaan dus tegen halfweg februari zijn we vijf maanden verder en kunnen we de balans opmaken. Alle mogelijke bekommernissen zullen we meenemen bij die evaluatie van het mobiliteitsplan. We gaan samen met de aannemer na in hoeverre de doorgang tijdens de werken behouden kan blijven, maar de kans is inderdaad groot dat de weg een tijdje volledig afgesloten zal zijn. En dan moet de knip inderdaad sowieso open.”

De werken in de Sint-Jansstraat omvatten de heraanleg van de riolering en een nieuw fietspad in het stuk tussen de Euromarktlaan en de ringlaan. Eigenlijk hadden die werken al voor het in voege treden van het mobiliteitsplan afgerond moeten zijn, maar een administratief probleem zorgde voor vertraging. (SV)