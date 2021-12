Fabrikant van kerstcontainers op ’t Zand moet lekken dichten

De vroegtijdig gestaakte kerstmarkt op ’t Zand en de zwarte containers in Brugge blijven de politieke gemoederen beroeren. Pol Van Den Driessche (N-VA) stelde enkele kritische schriftelijke vragen aan het stadsbestuur, Geert Van Tieghem (N-VA) en Stefaan Sintobin (VB) zullen daarover interpelleren tijdens de gemeenteraad van maandag 20 december.

De de vzw Brugge Plus ligt onder vuur, omdat zij een ontwerper aanstelde voor de containers, die de stadskas 603.000 euro gekost hebben. Dirk De fauw (CD&V) logenstraft de geruchten dat er een audit bevolen is naar de werking van Brugge Plus die zelf klaagt over personeelstekort. Volgens de burgemeester gebeurde de aankoop na prospectie door schepen Philip Pierins, kabinetschef Steven Wittevrongel en toerismemanager Dieter Dewulf op kerstmarkten in Bazel, Colmar, Straatsburg, Saarbrücken en Metz.

Marktverkenningen

“Dat mondde uit in een overeenkomst tussen Stad Brugge en het Brugs Handelscentrum (BHC) voor de kerstmarkt, waarbij BHC bereid was te investeren in een grondige herwerking van het concept, de opstelling en de aankleding van de kerstmarkt. Brugge Plus trad zowel voor de opmaak van het ontwerp als voor de aankoop van de containers op als aanbestedende overheid en deed daartoe de nodige marktverkenningen en procedures. Stad Brugge recupereert de aankoopprijs door middel van een jaarlijkse verhuur van de containers aan de organisator van de kerstmarkt.”

“Voor het leveren en plaatsen van de kerstunits, het huren en plaatsen van de dôme en het leveren van het meubilair heeft Brugge Plus, conform de wetgeving rond overheidsopdrachten, meerdere ondernemingen geraadpleegd. Brugge Plus koos de economisch meest voordelige offerte, rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitverhouding, op basis van de volgende criteria: prijs, kwaliteit en toepassing van de gebruikte materialen, duurzaamheid in zijn geheel, look-and-feel en plan van aanpak”, aldus Dirk De fauw.

Lekken

Omdat enkele containers al lekken vertonen, heeft Brugge Plus fabrikant Bunker D14 in gebreke gesteld. Volgens Dirk De fauw is er een akkoord in de maak, want de fabrikant is bereid de mankementen te herstellen. Hij is dat ook verplicht, want er geldt een waarborg van een jaar…