Fabrice Goffin (Vooruit Plus) is nieuw in de gemeenteraad van Oostende: “Ik ben blij dat dierenwelzijn erkend wordt”

Fabrice Goffin (53) stond als onafhankelijke op de lijst van Vooruit Plus en haalde 1.099 voorkeurstemmen. De ondernemer (bekend van Zorabots) is ook voorzitter van dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust. “Ik ben mijn kiezers echt dankbaar want ik had niet zoveel stemmen verwacht. Er zijn veel mensen die vinden dat er dingen moeten bewegen. Ik ben blij dat dierenwelzijn erkend wordt.”

Hij is van plan het te blijven opvolgen: “Het was mijn belofte om van Oostende de diervriendelijkste stad van het land te maken en daar wil ik me hard voor inzetten. Mijn aandacht zal ook uitgaan naar economie en digitalisering.”