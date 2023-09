Extra parking bij uitbreiding Wallemote-Wolvenhof

De stad Izegem heeft het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de bosuitbreiding van provinciedomein Wallemote-Wolvenhof goedgekeurd. Daardoor kan er op termijn 21 hectare groen bijkomen, mochten de grondeigenaars beslissen vrijwillig te verkopen.

“Na het openbaar onderzoek kwamen een aantal opmerkingen binnen”, weet bevoegd schepen Caroline Maertens (N-VA). “De bezorgdheden gingen vooral over de verkeersafwikkeling en de parking. Het definitief ontwerp komt met aanpassingen daaraan tegemoet. Zo komen er parkings bij. Op korte termijn organiseren we de parking op de hoek Wolvenhofstraat-Bosdreef, goed ingekleed met een ruime groenzone er rond. Op langere termijn is het de bedoeling dat er een parking komt aan de hoek van de Leen- en Kokelarestraat. In het voorontwerp is dit aangeduid als reserveparking, maar nu is hij evenwaardig aan de andere. Zodra die laatste parking gerealiseerd is, kan de parking aan de Bosdreef gereduceerd worden tot het noodzakelijk aantal plaatsen. Dit aantal bepalen we na monitoring. Ook voor de nog te bepalen invulling van kasteel Wolvenhof is het noodzakelijk dat er dichtbij parking is. Het is onze wens om er een toegankelijke horecafunctie aan te geven, eventueel aangevuld met andere functies.”

Het verkeer richting parking zal enkel via de Bosdreef verlopen en daarom zullen er nog enkele aanpassingen aan de straat moeten gebeuren, met mogelijk wachtstroken. Dat betekent dat er geen extra verkeer door de Wolvenhofstraat komt. De stad wil die straat zelfs verkeersluwer maken.

STiP meent dat er te weinig rekening is gehouden met landbouw. “De zone ziet er eigenaardig uit als je naar de afbakening kijkt”, aldus Kurt Grymonprez. “Verder staat er dat de stad vleermuisvriendelijke verlichting zal gebruiken… Zolang de veiligheid maar gewaarborgd blijft.” Groen onthoudt zich omdat de parking aan de Bosdreef zowel door werknemers van een nabijgelegen bedrijf als door bezoekers gebruikt mag worden. “Een gevaarlijk precedent”, aldus Balder Clarys. De stad heeft het over een win-winsituatie voor alle partijen. (vadu)