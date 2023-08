Extra gemeenteraad over onveiligheidsgevoel in Wervik duurt maar liefst drie uur

Op verzoek van de oppositiepartijen Team 2030 en N-VA was er woensdagavond in Wervik een extra gemeenteraad. Onder de titel ‘De veiligheid moet terugkeren in onze stad. Er is een grens overschreden’ werd daarover een uitgebreid agendapunt ingediend. Het duurde maar liefst drie uur voor één agendapunt.

Opvallende vaststelling

Hoofdcommissaris korpschef Kenneth Coigné nam het grootste deel van de tijd voor zijn rekening. Hij schetste in het lang en het breed de werking van de lokale politiezone Ieper. “Er zijn meer meldingen en interventies, maar minder vaststellingen van criminele feiten”, klinkt het toch opvallend.

Opmerkelijk: over een periode van vier jaar investeert de stad Wervik ook maar liefst zo’n 233.000 euro in onbemande camera’s. Momenteel hangen er 121.

Team 2030 en N-VA zijn ook voorstander om over te stappen naar de politiezone Grensleie. “Wat ons één miljoen euro meer zou kosten”, reageert de burgemeester. Arro Ieper bestaat uit maar liefst uit tien steden en gemeenten, maar de korpschef vindt de zone niet te groot.

Meer blauw op straat houdt natuurlijk wel in dat er voldoende manschappen moeten zijn. “De vacatures geraken niet ingevuld”, zegt Casier. De korpschef haalde aan dat er momenteel een tekort is van 21 inspecteurs en hoofdinspecteurs.

Openbare verlichting

Burgemeester Youro Casier (Vooruit) kondigde ook aan dat de evaluatie over het doven van de openbare verlichting er vroeger komt dan voorzien in november. “Het is niet bewezen dat het doven van de openbare verlichting leidt tot meer of minder criminaliteit”, aldus de burgemeester.

Zowel N-VA als Team 2030 willen dan weer dat de lichtpunten niet langer worden gedoofd tussen 24 en 4 uur. “Ook voor de veiligheid van de fietsers”, aldus Steven Dejan (Team 2030) die ook pleitte voor openbare verlichting op het jaagpad langs de Leie. “Die er in het naburige Menen en Komen wel is”, klinkt het.

Nog veel vragen

Er waren verder ook nog heel veel vragen. Burgemeester Youro Casier haalde ook zwaar uit naar de inhoud van het agendapunt door de twee oppositiepartijen. “Ik was toch wel wat geschrokken over de retoriek en ondertoon doorheen de brief met toelichting”, zegt hij. “Om eerlijk te zijn, het doet me eerder denken aan propaganda die in het verleden al veelvoudig werd gebruikt en waar de getuigen zo goed als uitgestorven zijn. Persoonlijk betreur ik het wel dat men de indruk wil wekken dat we vanuit de meerderheid geen inspanningen leveren en hier geen oog voor hebben.”

Bart Pynket (Team 2030) noemde de uitspraken van de burgemeester zeer ongepast. “Een burgemeester onwaardig”, zei hij. “Ik heb misschien wel opzettelijk scherp gereageerd”, reageerde Casier. Schepen Bercy Slegers reageerde ook op de kritiek van de oppositie naar haar partij CD&V toe. “We liggen wel degelijk wakker van de criminaliteit”, benadrukt ze.

Hoop

Na die lange extra gemeenteraad is er hoop. “Ik ben hoopvol dat er na vanavond een en ander zal veranderen”, reageert fractieleider Sanne Vantomme (N-VA).

Het Vlaams Belang is in de gemeenteraad niet vertegenwoordigd, maar het pakte vooraf wel uit met een rustige statische betoging met net geen twintig deelnemers. (EDB)