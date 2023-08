Extra gemeenteraad over onveiligheid in Wervik: “Er is een grens overschreden”

Op verzoek van de oppositiepartijen Team 2030 en N-VA is er op woensdag 16 augustus om 19.30 uur een extra gemeenteraad voorzien in Wervik. De zitting krijgt als titel ‘De veiligheid moet terugkeren in onze stad. Er is een grens overschreden’.

“Met een nieuwe inbraak in de Briekhoekstraat en het uitbranden van een auto met Franse nummerplaat is een grens overschreden”, staat letterlijk in het agendapunt te lezen. “De veiligheid in onze stad en in de woonwijken moet dringend terugkeren. Veiligheid is nu geen prioriteit voor de meerderheid. Veiligheid voor onze inwoners moet opnieuw hoog op de politieke agenda staan. Daarom roepen wij als oppositiepartijen de gemeenteraad samen.”

In het agendapunt wordt een overzicht van feiten gegegen. “Van talloze fietsdiefstallen, vandalisme en drugsfeiten (onder meer aan het station), inbraken in bestelwagens van zelfstandigen tot garage-inbraken, gestolen voertuigen en woninginbraken… De situatie van onveiligheid die ook door onze inwoners ervaren wordt, werd al meerdere keren aangekaart door Sanne Vantomme en Bert Verhaeghe. Door de burgemeester en zijn meerderheid werd hier slechts lauw op gereageerd. Een scherpe reactie en kordate aanpak van deze diefstal- en criminaliteitsfenomenen bleef en blijft uit. Men haalt er eens de schouders voor op en dat is het.”

Oorverdovend stil

“Met het uitbranden van een auto met Franse nummerplaat in een rustige woonstraat als de Briekhoekstraat is een grens overschreden. Ook dat is blijkbaar niet genoeg om tot actie over te gaan. Het blijft van de kant van de meerderheid oorverdovend stil. We kunnen samen met onze inwoners alleen maar vaststellen dat er overdag heel weinig politie zichtbaar is in het straatbeeld, laat staan ’s avonds en al helemaal niet ’s nachts. Voor een grensstad als Wervik met zijn specifieke veiligheidsuitdagingen, typisch voor een grensstad, is dat onaanvaardbaar.”

“Dat heeft een impact op de veiligheidssituatie en veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Auto’s met Franse of andere buitenlandse nummerplaten rijden ongestoord rond in de stad en in de woonwijken van Wervik, Geluwe en Kruiseke op zoek naar inbraakmogelijkheden. Een aanwezige en zichtbare politie zou dergelijke auto’s moeten opmerken en staande houden met vraag om zich te identificeren.”

Hotspots

“Hetzelfde met allerlei bewegingen op hotspots als de stationsbuurt, Oosthove en de Balokken. Ook daar lopen personen ongestoord rond met oog op drugsgerelateerde feiten (dealen en gebruik). Die personen zouden door een aanwezige politie veel meer aangesproken en geïdentificeerd moeten worden. Alles begint met een meer zichtbare aanwezigheid van de politie.”

“Met een zerotolerantiebeleid ten aanzien van vandalisme en drugsfeiten (naar het voorbeeld van onder meer de stad Mechelen) en een vipaanpak zoals bij de politiezone Westkust. VIP staat er voor Very Irritating Police: de politiemensen halen overlastplegers uit de anonimiteit door controles, identificaties en permanent toezicht op risicoplaatsen.”

Naar andere zone?

“Dit is de veiligheidsaanpak die werkt. Dit is het forse veiligheidsbeleid dat ook hier dringend nodig is. De burgemeester, verantwoordelijke voor de politie en het veiligheidsbeleid, moet hier op aandringen bij de korpschef en in het politiecollege.”

“Als dat niet kan binnen de zone Arro Ieper moet gekeken worden naar de politiezone Grensleie (Menen-Wevelgem-Ledegem), een compactere zone waar meer ervaring is met grenscriminaliteit. Wij vragen geen blinde overstap naar een andere politiezone, maar wel dat het huiswerk ernstig wordt gemaakt waarbij de pro’s en contra’s onderzocht worden. Dat de bijdrage voor deze politiezone hoger zou zijn, is geen tegenargument om dat onderzoek niet te doen: als daar meer dienstverlening en veiligheid voor teruggekregen wordt, kan dat de investering waard zijn. Er mag en moet alleszins geïnvesteerd worden in meer veiligheid. Er wordt ook in andere domeinen fors geïnvesteerd (sport, cultuur, sociaal beleid), waarom zou dat niet kunnen gebeuren voor meer veiligheid.’

Fietsdiefstallen

“Via een interne bron vernemen we trouwens dat er in deze vakantieperiode op bepaalde avonden amper twee ploegen patrouilleren in de zone. Dat is veel te weinig en zeker voor een grote zone die van Moorslede tot Poperinge-Proven-Roesbrugge reikt. Mensen die het niet goed menen met onze mooie stad weten dat ook. We hebben enorm veel respect voor de mensen van ons lokaal commissariaat en voor alle politiemensen die het moeten doen op het terrein. Zij mogen het horen maar moeten roeien met de riemen die ze hebben.”

“Ook de vele fietsdiefstallen houden ondertussen niet op. De burger dient zelfs geen klacht meer in bij de politie. Ofwel werken de camera’s niet of er kan soms niet ingezoomd worden omdat ze verouderd zijn. De bevolking verdient beter. De openbare verlichting ’s nachts niet langer doven moet zorgen voor een beter veiligheidsgevoel voor de bewoners.”

“Om al deze punten te bespreken op het lokale politieke forum, waar het politieke debat thuishoort, roepen wij in toepassing van artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur de gemeenteraad samen, met (minstens) volgend agendapunt: bespreking veiligheidsbeleid en -aanpak naar aanleiding van recente feiten in de stad.”

De tien gemeenteraadsleden van de twee oppositiepartijen ondertekenden de vraag voor een extra gemeenteraad. De datum is ondertussen bevestigd door de algemeen directeur. (Erik De Block)