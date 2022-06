Extra gemeenteraad om hogere zwembadkosten te vermijden

Het gemeentebestuur is op zaterdagmorgen in de vroegte bijeengekomen voor een extra gemeenteraad. Op de agenda een punt: de goedkeuring van een solidaire borgstelling voor een krediet van 31 miljoen euro aan S&R bij KBC. S&R is de bouwheer van het nieuwe zwembad op Grasduinen.

Het gemeentebestuur kreeg eerder al te horen dat de bouw van het nieuwe zwembad, aan S&R Lago toegewezen, door de fors gestegen materiaalprijzen duurder zou uitvallen. Toch werd enkele weken geleden officieel de start van het project gegeven. Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) verdedigde de bouw van het nieuwe zwembad (inclusief fitness, buitenbaden, padel…) als noodzakelijk voor de eigen inwoners en een belangrijke toeristische troef.

De forse rentestijgingen van de afgelopen weken spelen het gemeentebestuur intussen echter parten. Die zorgen ervoor dat Lago Grasduinen opnieuw meer zal kosten dan gepland. “We moesten de gemeenteraad zelfs vervroegd samenroepen om haar te laten beslissen over onze borgstelling voor de lening aan S&R. Die waarborg is noodzakelijk om de bank over de brug te halen.”

Banken

Twee banken waren bereid om met S&R in zee te gaan voor het project in Bredene: Belfius en KBC. De keuze zou uiteindelijk op KBC vallen hoewel het aanbod van Belfius zaterdag naar verluidt nog niet helemaal afgerond was. “Langer wachten zou ons met nog hogere rentetarieven opgezadeld hebben. Die stijgen immers dagelijks. De afgelopen week werden we alweer geconfronteerd met een stijging van 8 procentpunten. We moesten dus snel schakelen. Volgens onze algemeen directeur komt er volgende week immers alweer een renteverhoging op ons af,” aldus nog de burgemeester.

Dat alles nu in een stroomversnelling is gekomen, lijkt opmerkelijk want de rentestijgingen zijn eigenlijk al enkele weken aan de gang. “Sneller handelen kon niet omdat de banken pas nu met hun uitgewerkte voorstellen op de proppen kwamen”, aldus Vandenberghe.

Gebruiksvergoeding

De burgemeester liet meteen ook uitschijnen dat Bredene er omwille van die rentestijgingen en de fors gestegen materiaalprijzen niet langer met de eerder vooropgestelde 1,35 miljoen euro gebruiksvergoeding per jaar aan S&R vanaf zal komen. Het zwembad zal de gemeente met andere woorden meer kosten dan wat aanvankelijk werd voorgespiegeld. “We zullen met S&R daarom ook bekijken of er hier en daar kan bespaard worden.” Of hierdoor in het aanbod (zwembad, padel, fitness…) zal gesnoeid worden, liet de burgemeester in het midden.

Raadslid en oud-financiënschepen Eddy Gryson wilde zaterdag nog de garantie dat Bredene zich enkel voor de 31 miljoen euro, nodig voor Lago Bredene, garant stelt ten aanzien van KBC. Algemeen directeur Jan Eerebout bevestigde dat de borgstelling beperkt blijft tot dit kredietbedrag. “We gaan ervan uit dat S&R de lening netjes terugbetaalt en dan zal het openstaand kapitaal uiteraard stelselmatig verminderen. Er is alleszins geen heropname van het krediet door S&R mogelijk.”

De gemeenteraad keurde de borgstelling unaniem goed. (MM)