Extra geld voor sportzaal in nieuwe basisschool Poelkapelle

De plannen voor de buitenschoolse kinderopvang, school en sportzaal in Poelkapelle worden aangepast. Met inbreng van middelen van de kerkfabriek wordt de sportzaal ruimer dan aanvankelijk voorzien.

De samenwerkingsovereenkomst van 20 april 2020 tussen de gemeente en het schoolbestuur van Poelkapelle wordt aangepast. “De kerkfabriek springt bij met eigen middelen”, zegt burgemeester Dominique Cool (N-VA). “Het is de bedoeling dat de gronden van zowel de school als de huidige kinderopvang voor 70 procent worden verworven door de kerkfabriek. Dat zou de gemeente toelaten een extra investering van 450.000 euro te doen in een ruimere sportzaal. Dat zou gedeeltelijk gecompenseerd worden door de verkoop van de gemeentegrond van de buitenschoolse kinderopvang. Voor het gebruik van de school zelf voor kinderopvang en subsidiabel gedeelte van de sportinfrastructuur worden dezelfde bedragen voorzien als voordien, namelijk 750.000 euro. Dat zal nu volledig geboekt worden als een renteloze lening.”

Oppositiepartij CD&V onthield zich bij het punt. “In de verslagen van het schepencollege konden we niets terugvinden over de evolutie in dit dossier”, reageerde Lieven Vanbelleghem (CD&V). “We gunnen Poelkapelle absoluut een nieuwe school en de buitenschoolse kinderopvang moet er dringend komen. Deze informatie is voor ons echter onvoldoende om een juist financieel besluit te kunnen nemen. We vragen ons af of dit als een rechtvaardige gunst wordt behandeld tegenover de andere scholen in de gemeente.”

Hogere dagprijs woonzorgcentrum

De ligdagprijs van het woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf en dagverzorgingscentrum wordt verhoogd. Het gaat om een indexverhoging van 5,79 procent. Volgens schepen van Sociale Zaken Heidi Coppenolle (N-VA) stijgt de dagprijs van eenpersoonskamer van 55,43 naar 58,60 euro. Volgens raadslid Marleen Soete (CD&V) zal de index van het pensioen onvoldoende compenseren tegenover de ruimere indexaanpassing van de dagprijs. Raadsvoorzitter Koen Bentein (Tope8920) denkt dan weer op zijn beurt dat de index onvoldoende zal zijn om onder andere de stijgende energiekosten voor het woonzorgcentrum te compenseren.

Financiële toelages

De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt aangepast. “Dat is allemaal overlegd met de vakbonden”, duidt schepen van Personeel Laurent Hoornaert (Tope8920). “Zo komen er bijvoorbeeld mogelijkheden om een fietslease op te zetten. Daarvan moeten de modaliteiten nog uitgewerkt worden. Er komt ook een tweede waarnemend directeur. We willen ook garanties voor de continuïteit in het managementteam (MAT) waarvoor nu een extra vergoeding mogelijk is.”

Lieven Vanbelleghem (CD&V) had daar zijn bedenkingen bij. “Je gaat naar de vakbonden met voorstellen voor een managementtoelage en een functioneringstoelage die nog niet uitgewerkt zijn”, antwoordde hij aan schepen Hoornaert. “We willen dat er degelijk werk wordt gemaakt van een correcte inschaling van het personeel. De loonsverhogingen voor het MAT worden aangebracht door werkoverlast bij de afwezigheid van de algemeen directeur. Ik denk dat het eerder een drukkingsmiddel is om de torenhoge ambities van het gemeentebestuur omgezet te krijgen in daden en hen hiervoor extra te betalen.” Laurent Hoornaert verwees naar De Panne waar een gelijkaardige initiatief is genomen. “Sommigen zitten in de job van waarnemend en andere niet, waardoor loonsverschillen ontstaan. Wij willen een correcte manier van verlonen voor de extra opdrachten dat ze krijgen.” (pco)