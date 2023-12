Extra geld voor sportinfrastructuur en BKO-gebouw in aanpassing meerjarenplan in Houthulst

De dotaties voor politie en brandweer, pensioenlasten en toegenomen OCMW-steun wegen op de begroting van Houthulst, maar uit de meerjarenplanaanpassing die donderdag op de gemeenteraad kwam, blijkt ook dat de belastinginkomsten in Houthulst stijgen. Qua investeringen gaan bijna alle middelen in 2024 naar de herinrichting van de Eugène De Grootelaan en de Markt.

De laatste gemeenteraad van het jaar in Houthulst had traditiegetrouw weer een meerjarenplanaanpassing in petto. Schepen van Financiën Joris Hindryckx (CD&V) wees in zijn uiteenzetting op enkele risico’s en pijnpunten. “Een van de risico’s is het nieuwe gebouw van de politiezone, dat 12 miljoen euro zal kosten. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de meerkost voor de dotatie in de volgende jaren zal zijn, maar de veronderstelling is dat dit niet stijgt”, aldus Hindryckx. “Dan heb je ook nog de hulpverleningszone, waar we nog altijd in dezelfde discussie zitten als in het begin van de legislatuur. De huidige verdeelsleutel opgelegd door de gouverneur is zwaar in ons nadeel. Elk jaar betalen wij eigenlijk een paar 100.000 euro te veel.”

Meevallers

“Andere problemen zijn de hogere vraag om steun bij het OCMW, de pensioenlasten van het personeel en de dalende dividenden van de intercommunales”, vervolgde de burgemeesters. “Meevallers voor 2023 zijn de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Dat is hoger dan oorspronkelijk geraamd. Dat is omdat de belastbare massa vergroot en gaat toch om 526.000 euro wat de personenbelasting betreft en 212.000 euro voor de grondlasten.”

Herinrichting Eugène De Grootelaan

Qua investeringen gaat veruit het hoogste bedrag naar de herinrichting van de Eugène De Grootelaan en de Markt. “Dat gaat om een bedrag van 3,7 miljoen euro, waarvan 95.000 euro al besteed is, 2,3 miljoen euro begroot is in 2023 en 1,2 miljoen in 2024. Verder moeten we bijna 25.000 euro werken doen aan La Kantina. Voor het voetbalveld van Jonkershove is er 60.000 euro voorzien in 2024. Er is ook 25.000 euro begroot voor een nieuw tennisveld”, ging Hindryckx verder. “In het OCMW-gebouw in de Vijverstraat moet meubilair vernieuwd worden: 20.000 euro in 2024. Verder staat er 50.000 euro voor schilderwerken aan de kerk van Houthulst. We hebben ook stormschade gehad aan het BKO-gebouw op de vrijetijdscampus. Daar is een uitgave 65.000 euro, en inkomst van de verzekering van 41.000 euro. In het kader van de noodwoning in de Predikboomstraat zijn er voor 60.000 euro aan werken voorzien. De verhuis van de BKO naar de scholen van Houthulst en Sint-Kristoffel brengt een extra uitgave met zich mee van 25.000 euro voor meubilair. en 10.000 euro voor ander materiaal.”