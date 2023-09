Extra fietszone in Koksijde na dodelijk fietsongeval: “Deze weg wordt vaak als sluipweg gebruikt om alcoholcontroles te ontlopen”

Koksijde krijgt dit najaar een extra fietszone in onder andere de Burgweg en de Koningstraat. De verkeerssituatie in de Burgweg werd voor de zomer al besproken, maar kwam midden juli in een stroomversnelling nadat er een 21-jarige fietsster uit Veurne overleed na een aanrijding met een wagen.

Momenteel geldt een zone voor plaatselijk verkeer ten zuiden van de Koksijdesteenweg en ten westen van de Toekomstlaan. Tijdens de verkeerscommissie van mei werd de verkeerssituatie in de Burgweg al besproken. Deze valt onder de zone voor plaatselijk verkeer. Deze weg wordt veel gebruikt door fietsers onder andere schoolgaande jongeren en recreatieve fietsers. Maar de zone wordt ook gebruikt als sluipweg. Toen al kwam het voorstel om daar een fietszone te maken. Op 18 juli gebeurde een dodelijk verkeersongeval op de hoek van de Langeleedstraat en de Koningstraat. De gemeente voert de maatregel daarom versneld in.

De fietszone zal ingevoerd worden in de Burgweg, Langeleedstraat, Ganzestraat en de Koningstraat ten zuiden van de Toekomstlaan. Daardoor wordt de zone voor plaatselijk verkeer in deze straten opgeheven.

Gemengde reacties

Niet alle gemeenteraadsleden gingen met het voorstel akkoord. “Men gaat toch geen fietszones creëren in landbouwgebied?”, vraagt Henk Ghyselen (CD&V) die tegen stemde. “Het is goed dat er daar fietsers rijden in harmonie met het andere verkeer. Maar dit zijn typische landbouwwegen en straten die in laatste instantie fietsstraat zouden moeten worden.”

De N-VA fractie onthield zich bij de stemming. “Is dit wel de juist oplossing?”, vraagt Sander Loones zich af. “Als je een fietsstraat maakt van deze zone, dan wordt het voor mensen die daar niet moeten zijn toch mogelijk om daar te gaan rijden. Dit terwijl ze dat bij plaatselijk verkeer eigenlijk niet mogen doen.”

De onafhankelijke oppositiepartij Koksijde Vooruit wil de fietszone wel een kans geven. “We pleiten wel voor een grondige evaluatie na één jaar. Ook anonieme controles en metingen zullen nodig zijn om de nieuwe maatregel te laten naleven. Want de Burgweg wordt vooral ’s nachts als sluipweg gebruikt om alcoholcontroles te ontlopen.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) blijft overtuigd van een uitbreiding van de fietszone. “We stellen dit punt niet uit en ondernemen nu actie, want de zone voor plaatselijk verkeer bleek niet voldoende te zijn. Het zal voor de landbouwers vervelend zijn, maar ze zullen moeten wachten en achter de fietsers rijden. Ik heb ook met de korpschef van de lokale politie gesproken, wat er was op de gemeenteraad wat discussie of er wel genoeg controle is. Maar er worden wel degelijk controles uitgevoerd op het sluipverkeer. Ook mensen die alcoholcontroles op de grote wegen vermijden door via deze straten te rijden, dat moet er dus ook uit. Ik wil ook nog even benadrukken dat, ook al heb je op een kruispunt als zwakke weggebruiker voorrang, je steeds voorzichtig moet zijn.”

Eind oktober

De fietszone zou tegen eind oktober in werking moeten treden. De familie van het dodelijk slachtoffer werd door de gemeente op de hoogte gebracht. Ze lieten aan de burgemeester weten dat als hun dochter heeft bijgedragen om er de verkeersveiligheid te verbeteren, iets is waar troost in gevonden kan worden. (DM)