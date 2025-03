Ex-huurder moet liefst 21.800 euro aan Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik wegens domiciliefraude door eigendom in buitenland

Op de gemeenteraad in Wervik kaartte fractieleider Bert Verhaeghe (Team 2030) aan dat er een huurder van Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik een openstaande schuld heeft van maar liefst 23.000 euro. “Ik begrijp niet dat !Mpuls dat zo ver laat komen”, aldus Bert. “Ik zie ook dat er huurders met huurachterstallen zijn van 6.000, 8.000 en 10.000 euro.” Volgens algemeen directeur Sonny Ghequière klopt dit niet.

“Enerzijds heeft hij het over huurachterstal terwijl het in het verslag gaat over boekhoudkundige overboekingen van dubieuze en oninbare sommen”, zegt Sonny. “Er zitten terugvorderingen van sociale kortingen in. De hoge bedragen hebben te maken met dossiers van domiciliefraude en schadedossiers. Als er een vorm van fraude is, kunnen wij dan de maximale huur terugvorderen. Dit is het geval in die dossiers.”

Eigendom in bezit

“Het correcte cijfer in dat ene geval is 21.800,91 euro en dit omvat de terugvordering van sociale korting gedurende de periode van 1 december 2019 tot 31 oktober 2024. Die huurder had een eigendom in het buitenland in bezit. We gaven de opzeg in dit dossier. Er is een aanbetaling van 10.000 euro geweest en de vertrokken huurder volgt een afbetaling van 200 euro per maand.”

Het is in België niet toegelaten om een sociale woning te huren als je een huis, appartement of grond bezit. De Vlaamse regering sloot daarom begin 2021 een overeenkomst met private onderzoeksbureaus om na te gaan of sociale huurders een eigendom in het buitenland hebben.

Wat de huurachterstallen betreft speelt !Mpuls alvast kort op de bal. “Het is zo dat iedere huurder die meer dan twee maanden huurachterstal heeft naar het vredegerecht moet”, aldus de algemeen directeur.