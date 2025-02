Ex-burgemeester moet zich tegen zijn zin tijdelijk laten vervangen in gemeenteraad: “Jullie willen onze fractieleider monddood maken”

Ex-burgemeester van Langemark-Poelkapelle Dominique Cool en fractieleider van Team Nieuw Bestuur zit voor enkele maanden voor zijn werk in het buitenland en laat zich in de gemeenteraad vervangen door Koen Bentein. Al had hij liever de gemeenteraad willen blijven volgen via het zogenaamde hybride vergaderen. Maar tot ergernis van zijn fractiegenoten werd dat aan banden gelegd in het nieuwe huishoudelijk reglement.

De gemeenteraad van maandag 17 februari startte met een nieuwe eedaflegging. Koen Bentein (Team Nieuw Bestuur) zweerde trouw zijn mandaat na te leven als tijdelijke vervanger van ex-burgemeester Dominique Cool, die omwille van professionele redenen minstens enkele maanden in India vertoeft.

Maar eigenlijk had Cool liever de gemeenteraad blijven bijwonen van op afstand, via het zogenaamde hybride vergaderen. In het nieuwe huishoudelijk reglement, waarvan de goedkeuring ook op de agenda stond, wordt die mogelijkheid beperkt. Tot grote ontevredenheid van zijn partijgenoten.

“Sinds de goedkeuring van het hybride vergaderen in december 2021 is dat welgeteld zeven keer gebruikt geweest, twee keer door Claudine Muyle, twee keer door Tristan Bruynsteen, één keer door Peter Vantomme en twee keer door Jan Halewyck”, wist Laurent Hoornaert (Team Nieuw Bestuur). “Misbruik is er dus niet van gemaakt. Dat heeft altijd zonder problemen gewerkt, maar nu leggen jullie dat toch aan banden.”

Coronatijd

“2021 was duidelijk coronatijd”, antwoordde gemeenteraadsvoorzitter Eddy Vanacker. “Moeilijke tijden vragen moeilijke maatregelen. Eén keer is het een gunst, maar het mag niet schering en inslag worden dat mensen hier afwezig zijn aan tafel.”

Peter Vantomme (Team Nieuw Bestuur) had het er ook moeilijk mee. “Nu zie je dat onze fractieleider melding doet dat hij afwezig is en dan zijn jullie er rap bij om het huishoudelijk reglement aan te pakken. Dat was een goed systeem, technisch waren er geen problemen. Eigenaardig dat dit moet veranderd worden enkel en alleen om onze fractieleider monddood te maken zodanig dat je er geen last meer van hebt.”

“Bekrompen”

Vanuit India reageert ook Dominique Cool zelf: “In het vorige bestuur was het probleemloos mogelijk om de gemeenteraad in dergelijke gevallen mee te volgen. Vandaar is er toch minstens een schijn aanwezig dat we wat geviseerd worden en op deze manier in de onmogelijkheid gesteld worden om zelf een invulling te kunnen geven aan controlerend oppositiewerk. Het toont weer maar eens hoe onze gemeente wordt bestuurd en hoe de oldschool CD&V de lading blijft dekken bij het zogenaamde RESPECT. Ik ga het me verder zeker niet aantrekken, er zijn veel geestiger dingen in deze wereld. Eigenlijk moet ik ferm lachen met deze bekrompenheid.”