Evy Butaye (LVP) is nieuw in de gemeenteraad van Vleteren: “Engageren op sociaal en welzijnsvlak”

Evy Butaye (43) is getrouwd met landbouwer Gerdy Leuridan, waarmee ze samen de vakantiewoning, glamping en hoevewinkel ‘Aan de Vleterbeke’ in de Kruisboomstraat in Oostvleteren uitbaat. Ze hebben drie kinderen. Evy is lid van Femma, Ferm en de Gezinsbond. “Ik ben met 251 stemmen ontzettend dankbaar om gekozen te zijn voor de gemeenteraad. Het is een geweldige kans om mijn stem te laten horen en samen te werken aan de toekomst van Vleteren. Ik wil mij vooral inzetten voor het versterken van onze lokale economie, de landbouw en het aantrekkelijk maken van onze regio, maar tevens wil ik mij ook na 6 jaar lid te zijn van het Bijzonder comité van de Sociale Dienst blijven engageren op sociaal en welzijnsvlak”, aldus Evy.