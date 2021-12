Erna Crombez wordt nieuwe voorzitter gemeenteraad in Ichtegem

Vanaf 1 januari 2022 zal de 74-jarige Erna Crombez (Liberaal 2018) de hamer van voorzitter hanteren en de vergaderingen van de gemeenteraad in Ichtegem in goede banen leiden. Daarmee volgt ze Dieter Debacker (WIT) op.

De voorzitterswissel werd voorzien in de coalitiebesprekingen tussen de coalitiepartners, Liberaal 2018 en WIT, van de huidige meerderheid in de nasleep van de verkiezingen van 2018. Toen werd overeengekomen dat Geert Vandaele in 2022 Dieter Debacker zou opvolgen. Omdat Geert Vandaele ondertussen echter schepen Magali Segers heeft vervangen, moest een ander raadslid de taak van voorzitter op zich nemen. Volgens de kieswetgeving kwam die eer Gilbert Bolle toe, maar die liet verstaan die taak niet te willen invullen. Erna Crombez daarentegen werd wel bereid gevonden het voorzitterschap voor de komende drie jaar op zich te nemen.

Gestart in 1994

Erna is gehuwd met Daniël Muylle (76) en moeder van Didier en Davy. Ze heeft drie kleinkinderen: Cas (12), Lotte (11) en Nikita (10). Erna haalde in de verkiezingen van 2018 730 voorkeurstemmen en veroverde daarmee opnieuw een zitje in de gemeenteraad. “Mijn eerste wapenfeiten in de lokale politiek dateren van 1994”, weet Erna te vertellen. “Toen deed ik voor de eerste keer mee met de lokale verkiezingen op de lijst Nieuw Beleid. Ik wist toen niet wat dat allemaal inhield of wat ik moest verwachten. Ik was dan ook niet teleurgesteld toen ik niet verkozen werd. De daaropvolgende verkiezingen in 2000 werden overschaduwd door een vete tussen boegbeelden Eric Vandendriessche en voormalig Burgemeester Gilbert Debreuck. Het betekende het definitieve einde van de succesvolle periode van de socialisten. Gilbert Debreuck haalde toen nog als kopman van de SP scheurlijst SAMEN 697 voorkeurstemmen, maar liet zijn zetel aan mij. Na de verkiezingen van 2000 overhaalde Oscar Deprez me om van politieke familie te wisselen. Per slot van rekening stond ik er toen helemaal alleen voor.”

Verandering

“Met de laatste verkiezingen in 2018 was ik al aan mijn 5de gemeenteraadsverkiezingen toe en sedert 2001 zetel ik onafgebroken in de gemeenteraad. De lokale politiek en het dienstbetoon dat ermee gepaard gaan, is een grote passie geworden. In die mate dat ik zelfs al naar de volgende verkiezingen uitkijk. Niet zozeer voor eigen resultaat, maar om te zien wat de gewijzigde kieswetgeving voor invloed zal hebben op de resultaten en de opkomst”, besluit Erna.