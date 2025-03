Erfgoedadvies CO7 hypothekeert toekomst Aveve-site: “Drie scenario’s mogelijk”

Het gemeentebestuur bestelde een nieuwe studie van 25.000 euro om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de Aveve-site in Langemark. “Onnodige kosten, aangezien de jeugdbewegingen al te kennen gaven dat ze niet samen willen hokken”, was de kritiek van Laurent Hoornaert (Team Nieuw Bestuur), die ook wees op een negatief advies van erfgoedcel CO7.

Oppositieraadslid Laurent Hoornaert (Team Nieuw Bestuur) had in het verslag van het schepencollege gelezen dat er opnieuw 25.000 euro is uitgetrokken om te onderzoeken of er naast jeugdbewegingen ook andere verenigingen een onderkomen zouden kunnen vinden op de Aveve-site in Langemark. “Ik stel vast dat de meerderheid volhardt in koppigheid, want jullie willen koste wat kost de twee Chiro’s samenbrengen op dezelfde locatie, hoewel uit eerdere bevragingen bleek dat ze dat niet zien zitten Er is al een studie geweest die 36.000 euro heeft gekost. Opgeteld is dat ruim 60.000 euro om opnieuw tot dezelfde conclusie te komen.”

Hoornaert had ook weet van een overleg met erfgoedcel CO7. “De conclusie was dat het hoekgebouw, het voormalige café, slechts een klein onderdeel is van een grotere site, maar dat verkeersveiligheid maakt dat een nieuwbouw moeilijk wordt. Een nieuwbouw zou dan ook moeten verplaatst worden, waardoor je een leegte op die hoek creëert. Die leegte is niet wenselijk voor het straatbeeld, volgens CO7. Een nieuwbouw is dus moeilijk te integreren in de omgeving. Met andere woorden, CO7 stelt als neutrale organisatie vast dat deze site verre van ideaal is. Waarom blijven jullie dan volharden?”

Volledige studie

“We doen een volledige studie met ook de gronden erbij”, reageerde schepen van Jeugd Brecht Bogaert (Respect). “Stel: we zetten een nieuwbouw zoals oorspronkelijk werd getekend in de studie van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) op deze locatie. Hypothekeren we dan andere mogelijkheden in de toekomst? Sommige zaken zijn enkel bestemd voor jeugd, andere voor recreatie en sport. Voor jeugd mag 60 procent bebouwd worden, maar voor sport bijvoorbeeld maar 20 procent. We willen het in zijn totaliteit bekijken, ook rekening houdend met de vraag naar tennisvelden. Vandaar dat de studie noodzakelijk is.”

“CO7 had inderdaad puur op erfgoedwaarde de zaken bekeken”, vervolgde Bogaert. “Het gebouw is niet beschermd, maar staat wel op de lijst van onroerend erfgoed. Er moet dus zeker rekening mee gehouden worden. Het gaat niet enkel om het beeld van het gebouw zelf, maar het zou gaan in combinatie met de overkant van de straat, omdat daar een gelijkaardige woning staat. Dat dubbelbeeld zorgt ervoor dat het een betekenisvolle hoek is op vlak van erfgoedwaarde. Je kan dat in twijfel trekken, maar het wordt wel zo bepaald. De WVI zal dan ook drie scenario’s uittekenen: ofwel een nieuwbouw op de site, ofwel een renovatietraject, ofwel een site op het veld ernaast.”