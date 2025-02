Eretitels voor Rik Vanwildemeersch, Lode Vandenbussche, Chantal Ghekiere en Gabriël Deruyter

De gemeenteraad van Hooglede opende donderdag met de toekenning van eretitels aan drie gewezen gemeenteraadsleden en een gewezen schepen.

Gewezen CD&V-schepen Rik Vanwildemeersch kreeg de titel van ereschepen, terwijl gewezen Groep 21-gemeenteraadslid Lode Vandenbussche de titel van eregemeenteraadslid kreeg. Al waren zij niet de enigen die gehuldigd werden. Ook gewezen raadsleden Chantal Ghekiere (Allen 8830) en Gabriël Deruyter (Team Burgemeester) kregen een eretitel toegekend. Zij waren echter verontschuldigd donderdag en zullen in de marge van de volgende gemeenteraad hun oorkonde in ontvangst nemen. Alle vier waren ze meer dan twaalf jaar actief als schepen of gemeenteraadslid en voldoen ze aan de voorwaarden voor de toekenning van de titel. (SV)