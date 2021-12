Er komen zonnepanelen op het jeugdhuis van Lendelede

De bespreking van het meerjarenplan leverde geen vuurwerk op in Lendelede. Ook al omdat het voor niet-boekhouders wat de meesten in de raad en ook wij zelf zijn bij manier van spreken nogal ingewikkeld is. De raad keurde ook een premie voor het ontharden van je tuin goed en de N-VA had het in het vragenkwartiertje over het rendement van zonnepanelen op het jeugdhuis.

Lendelede geeft in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatplan aan bewoners die een stukje van hun privé(voor)tuin ontharden een premie van 100 tot maximum 400 euro, naargelang het aantal te ontharden vierkante meters. “Een lovend initiatief volgens de N-VA-fractie. Wij zullen dat punt goedkeuren maar hebben toch enkele aanmerkingen”, zegt Marnic Vandenbroucke (N-VA). “Die premie is volgens ons onvoldoende en ik betwijfel of men daarmee bewoners zal motiveren om een stukje van hun tuin te ontharden. Er wordt een totaalbedrag van 5.000 euro per jaar voorzien, wat neerkomt op het ontharden van plusminus 250 vierkante meter. Te weinig! Terwijl er al jaren en nog altijd premies zijn voor wie verhardt. Voor een oprit kan dat zelfs tot 3.750 euro premie gaan. Beide premies zijn dus een contradictie.”

Zonnepanelen

De N-VA kwam in het vragenkwartiertje nog eens terug op de beslissing van de gemeenteraad van november om zonnepanelen op het jeugdhuis te leggen en die investering en installatie door Sunfin te laten doen.

“De installatie van gelijkaardige zonnepanelen als deze die Sunfin nu installeert kost 10.563 euro”, zegt Marnic Vandenbroucke. “De gemeente kon daarvoor een premie van 1.500 euro krijgen van Fluvius omdat er op dat EAN-nummer (energiemeternummer) nog geen zonnepanelen liggen, wat de nettoprijs van de installatie op 9.000 euro zou brengen. Vanaf het zesde jaar is er al een opbrengst van 2.242 euro. Na 25 jaar komen we aan een besparing van 58.759 euro als we rekening houden met een stijging van de energieprijs van 3 procent, wat volgens mij realistisch is. Onze fractie is niet tegen investeringen, wat hier door sommigen van de meerderheid wel eens wordt beweerd, maar we zijn wel tegen ondoordachte investeringen.”

“De beslissing om zonnepanelen te plaatsen op het jeugdhuis werd al in de gemeenteraad van november goedgekeurd”, zegt schepen Rudy Rommens (CD&V). “De installatie en investering van de panelen gebeuren door Sunfin, een vennootschap waarvan wij als gemeente onrechtstreeks aandeelhouder zijn via de vennootschap Efin, net als nog 14 andere gemeenten. Efin investeert in productie van windenergie en in zonne-energie. Als de vennootschap winst maakt, zal de gemeente als aandeelhouder mee profiteren. En hadden we zelf geïnvesteerd in die zonnepanelen, dan moesten we ook zelf opdraaien voor de kosten van een studiebureau, terwijl dat nu door die vennootschap gedaan wordt. De keuze van het gemeentebestuur was volgens mij terecht.”