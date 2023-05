Er is licht aan het einde van de Pittemse mobiliteitstunnel: “Een veilige schoolomgeving zal eerst aangepakt worden”

Tijdens de voorbije Pittemse gemeenteraad op maandagavond 8 mei keurde de raad de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk mobiliteitsplan goed. Hiermee komt het eind van een lang proces in zicht, al had oppositiepartij NPE wel nog enkele bedenkingen.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan beroerde tijdens de huidige legislatuur met de regelmaat van de klok de raadzittingen in Pittem. Voor het begin van het huidige plan moeten we terug naar 27 februari 2019, toen de gemeentelijke begeleidingscommissie het huidige plan opstartte. Achtereenvolgend werden een verkenningsfase en een uitwerkingsfase doorlopen, waarbij er vooral aandacht was voor het sluipverkeer door de gemeente, een verkeersveilige schoolomgeving en lokale initiatieven op het vlak van vervoer op maat.

Burgerparticipatie

Voor de uitwerking wordt er door de gemeente gekozen om ook in te zetten op burgerparticipatie, wat op 25 januari resulteerde in een inspraakmoment voor de inwoners aan de hand van rondetafelgesprekken, die doorgingen in zaal De Fontein. Al de besproken punten werden opgenomen in het voorlopig ontwerp van het plan, waar de raad nu zijn fiat diende aan te geven. Op 22 juni volgt er nog een infomarkt voor de inwoners. Het voorlopige plan werd voor aanvang van de gemeenteraad achter gesloten deuren aan de raadsleden voorgesteld.

Tijdens de raad konden we al noteren dat er sprake is van nieuwe eenrichtingsstraten in de gemeente, dat er een knip komt aan ‘de kromte’ en in de Egemstraat, dat er zal werk gemaakt worden van een parkeerverbod voor vrachtwagens in het centrum en dat een veilige schoolomgeving prioritair zal behandeld worden.

Infokanalen

Oppositieraadslid Renzo Callant (NPE) had toch wel enige bedenkingen bij het huidige verloop van het traject. “Ik vind het om te beginnen wel jammer dat de pers niet aanwezig was bij de gegeven uiteenzetting, omdat zij toch één van de infokanalen zijn voor de burgers. Ik vraag mij ook af of jullie van plan zijn de burgers voorafgaand aan de infomarkt informatie te geven over de wijzigingen? Er zijn een aantal grote aanpassingen en het is voor heel wat belanghebbenden wellicht zeer kort dag als zij alles pas op de infomarkt vernemen. Bovendien hebben jullie na het infomoment maar een paar weken meer om het plan definitief af te werken. Zal dit lukken?” vroeg raadslid Callant.

Proefopstellingen

“Wij zijn van mening dat de burgers tijdens de voorbereidingsfase reeds voldoende inbreng konden geven en bovendien kan wie vragen heeft ons steeds contacteren voor meer uitleg”, antwoordde burgemeester Denis Fraeyman (CD&V). “Ik wil ook benadrukken dat niet alle aanpassingen meteen zullen doorgevoerd worden. Zo zullen er een aantal proefopstellingen zijn, die dan nog moeten geëvalueerd worden. Wat de concrete afwerking van het plan betreft, komt de stuurgroep zeker na de infomarkt nog eens samen zodat de daar gemaakte bemerkingen van inwoners zeker nog kunnen meegenomen worden in het plan. Wat de planning betreft, zal als eerste een veilige schoolomgeving aangepakt worden en in de loop van de komende drie jaar zullen dan de andere punten doorgevoerd worden.” Oppositiepartij NPE was weliswaar blij met het bereikte resultaat, maar besloot zich toch te onthouden bij de stemming. (JG)