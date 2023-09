Emmerson Dury terug van weggeweest in de gemeenteraad van Wervik

Nadat ze mama is geworden van een flinke zoon Maurice keert Yara Bogaert (Vooruit) uit Geluwe in deze legislatuur niet meer terug naar de gemeenteraad. Ze diende haar ontslag in. Eerste opvolger Emmerson Dury uit Kruiseke legde dinsdagavond in het begin van de gemeenteraad de eed af.

“Ik had niet direct verwacht dat Yara niet meer zou terugkeren”, zegt Emmerson. “Toen ze zich tijdens haar zwangerschap vanaf maart liet vervangen, had ik de eerste kans om Yara tijdelijk te vervangen maar toen volgde ik aan Syntra West in Oostende een opleiding voor energie- en wateradviseur. Ik stak daarin dus mijn energie. Op het moment dat Yara zich tijdelijk liet vervangen, zat ik al aan over de helft van die opleiding. De lessen waren op maandag of dinsdag. De gemeenteraad is op dinsdag. Bovendien was haar vervanging toen tijdelijk. Nu ga ik er tijdelijk voor en gaat het voor een stuk om verantwoordelijkheid op te nemen.”

De gemeenteraad was dinsdagavond overigens van lange duur tot omstreeks 23.45 uur.