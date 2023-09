Emmerson Dury komt terug in de gemeenteraad van Wervik

Nadat ze mama is geworden van een flinke zoon Maurice keert Yara Bogaert (Vooruit) uit Geluwe in deze legislatuur niet meer terug naar de gemeenteraad. Ze diende haar ontslag in. Eerste opvolger Emmerson Dury (41) uit Kruiseke komt in haar plaats en legt volgende week dinsdag de eed af in het begin van de gemeenteraad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 stond Emmerson Dury voor de eerste keer op de lijst en was bij de socialisten de jongste kandidaat. Nadat volgens een bestuursakkoord schepen Rik Braem ontslag nam en de gemeenteraad verliet, kwam Emmerson in januari 2015 als opvolger in de gemeenteraad.

Emmerson Dury woont in het begin van de Nachtegaalstraat, is getrouwd met Caroline Seynhaeve en vader van een dochter Emma. Hij werkt voor de stad Menen. als medewerker bij de dienst veiligheid en samenleving.

Hij voetbalde bij Sparta Kruiseke, EVC Beselare, FC Wijtschate en VK Dadizele waar hij het door een zwaar kraakbeenletsel voor bekeken hield.

Sinds 2014 is hij de nieuwe voorzitter van de koninklijke maatschappij De Nachtegaal, die op paasmaandag elk jaar de Kattenknippeling organiseert. (EDB)