Elodie Wildemeersch (N-VA) is nieuw in de gemeenteraad van Beernem: “Verlichting ’s avonds op fietspaden moet beter”

Elodie Wildemeersch behoort tot de jongste generatie van N-VA in Beernem. Samen met William Brysse is ze verkozen voor de gemeenteraad. Ze werkt als productieplanner bij Unilin, en combineert dat met haar mandaat. “Ik ben erg blij met mijn resultaat van 434stemmen. Ik wil me graag inzetten voor de jeugd. Ik was lang leiding in de Chiro en vind ook dat er een oplossing moet komen voor het jeugdhuis. Daarnaast moeten we iets doen aan de veiligheid. Als meisje ’s avonds met de fiets huiswaarts rijden langs donkere fietspaden, dat is allesbehalve veilig. Bovendien moeten er meer laadpalen komen en moet je er langer kunnen staan. Nu mag je er slechts drie uur staan, maar dan is je auto nog niet opgeladen. Dat moet anders.”