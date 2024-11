Elke Pillen (Team 8670) is nieuw in de gemeenteraad van Koksijde: “Ieders ideeën en vragen naar voor brengen”

Elke Pillen (44) woont in Wulpen, is de dochter van Jan Pillen en Ingrid Duponcheel en zus van Kim en Jelle. Ze startte haar loopbaan als licentiaat kinesitherapie en sportrevalidatie, maar maakte een carrièreswitch als zaakvoerder van restaurant Caricole in Oostduinkerke. Ze was ook redder aan zee, lid van Scouts Casa Oostduinkerke en voetbalster in eerste nationale. “Met 1.074 stemmen ben ik bij mijn eerste deelname meteen verkozen tot gemeenteraadslid. Hoewel onze partij niet tot het bestuur zal behoren, zal ik me volop inzetten in de gemeenteraad. Ik zal me verdiepen in de dossiers en ieders ideeën en vragen steeds trachten naar voor te brengen. Jullie stem blijft dus zeker gehoord!”