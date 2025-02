“Eindelijk wordt dit gerealiseerd”: Na 20 jaar komt er een zebrapad in de Kerkstraat in Olsene

Na meer dan twintig jaar aandringen heeft de gemeente Zulte het Agentschap Wegen en Verkeer eindelijk zo ver gekregen om een zebrapad aan te leggen nabij het OC in de Kerkstraat in Olsene. Het goedkeuring van het aangepaste verkeersreglement was voor zowel meerderheid als oppositie een belangrijk punt op de afgelopen gemeenteraad.

Het Ontmoetingscentrum van Olsene is gelegen langs de Kerkstraat, een drukke verbindingsweg tussen Dentergem en het centrum van Olsene. Parking is er amper, het merendeel van de bezoekers van het OC moet hun wagen kwijt bij de Vrije Basisschool van Olsene in de Kreupelstraat.

Inspanningen

De bezoekers van het OC moeten dus telkens de drukke weg oversteken om van en naar hun wagen te geraken. Ook veel leerlingen van de basisschool steken ter hoogte van de Kreupelstraat de Kerkstraat over. Toch leek het lange tijd onmogelijk om op die plek een zebrapad te voorzien.

“Heel wat jaren geleden zijn er al inspanningen gedaan met de hele gemeenteraad en zelfs met de Vrije Basisschool om hier een veilige oversteekplaats te realiseren”, zei schepen van Mobiliteit Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte) op de afgelopen gemeenteraad. “Begin deze maand kregen we eindelijk de goedkeuring van het AWV.”

Voorwaarden

“De afgelopen maanden hebben we de randvoorwaarden gerealiseerd, onder meer het doortrekken van de zone 50 in de Kerkstraat tot aan de grens met Dentergem. Het zebrapad zal worden aangelegd en bekostigd worden door AWV, zij zien ook aangepaste verlichting op de oversteekplaats.”

Het langverwachte zebrapad werd met veel enthousiasme onthaald op de gemeenteraad en de wijziging aan het verkeersreglement werd unaniem goedgekeurd. “Na meer dan twintig jaar zijn we er samen in geslaagd om dit te realiseren, we zijn er heel blij mee”, zei raadslid Catherine De Smet (CD&V).

Domein de Waalmeers

Verder op de gemeenteraad werd ook nog een aanpassing goedgekeurd aan de verkeerssituatie op de oprit van domein de Waalmeers in Zulte. Daar zijn zowel jeugdlokalen als de terreinen van Jong Zulte gevestigd. “Vooral wanneer op de Waalmeers tegelijk sport- en jeugdactiviteiten doorgaan, zorgt het gemengde verkeer van auto’s en zwakke weggebruikers voor conflicten op de inrit”, zei schepen Vandemeulebroecke.

“Recent werden langs de inrit al paaltjes geplaatst om fout parkeren tegen te gaan, nu willen we ook een afgescheiden pad realiseren voor de zwakke weggebruikers. Dit wordt zo’n twee meter breed en zal met verhoogde stenen afgescheiden worden van de rest van de inrit. Dit om fout parkeren te blijven verhinderen. De kosten voor dit alles zijn geraamd op 33.703 euro.”

Ook dit punt werd unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad.