Eerste vragenronde voor burgers ooit in Meense raad: bewoners Triloystraat uiten hun grieven

Een unicum: voor het eerst in de geschiedenis van de gemeenteraad werd gebruik gemaakt van het vragenhalfuurtje. De burgers kunnen zich op die manier rechtstreeks tot het schepencollege richten. Het waren de bewoners van de Triloystraat die van dit systeem gebruikt hebben gemaakt.

Snelheid, zwerfvuil, levensgevaarlijke situaties en zelfs verbaal of fysiek geweld. De klachtenlijst van de bewoners van de Triloystraat en de Bedevaartweg lijkt wel eindeloos. Hun grieven vormden al meer dan eens punt van discussie maar van een oplossing leek weinig in huis te komen. Ten einde raad werd dan ook besloten, met de steun van gemeenteraadslid Philippe Mingels (Groen) om het schepencollege rechtstreeks aan te spreken.

“Onze uithoek van de stad was al decennialang bekend als een plek waar men kon wandelen, joggen, fietsen of gewoon kon spelen op straat. De komst van LAR Zuid maakte hier komaf mee en veranderde dit stukje paradijs in een onleefbare uithoek.” Lieven Casteele, bewoner van de straat, nam voor de volledige delegatie het woord tijdens de gemeenteraad.

Discussies

“De Triloystraat wordt systematisch gebruikt als sluipweg om LAR Zuid te bereiken. Van gewone auto’s tot bestelwagens en tientonners? Het is een niet aflatende stroom aan voertuigen die door de straat vlammen. Jawel vlammen, want naast het niet respecteren van de verkeersborden die het lokale verkeer aangeven, lijkt de snelheidsbeperking ook niemand te deren. Dan spreken we nog niet over de tonnen zwerfvuil die al dit verkeer met zich meebrengt en de vele discussies, soms met fysiek geweld, die er tussen bewoners en chauffeurs ontstaan.”

De situatie is voor de bewoners nu onleefbaar maar kan in de toekomst nog slechter worden. “Er wordt volop gewerkt aan een nieuw en gigantisch logistiek centrum”, klonk het nog. “Daar zouden meer dan 900 mensen 7/7 in ploegensysteem gaan werken. We vrezen dat ook die mensen via de Triloystraat hun werkplaats zouden vervoegen. Heel wat GPS toestellen geven ook nog steeds aan dat de Triloystraat de voornaamste toegangsweg is voor de transportzone.”

Tijd nodig

Geconfronteerd met de bewoners, voor de gelegenheid allemaal uitgedost met een duidelijk T-shirt, stond bevoegd schepen Patrick Roose (Vooruit) hen te woord.

“We hebben al enkele maatregelen genomen maar helaas helpen die niet van vandaag op morgen”, klonk het in zijn reactie. “Maatregelen hebben nu eenmaal tijd nodig alvorens ze kunnen zorgen voor een mentaliteitswijziging bij de chauffeurs. Uiteindelijk zit het gemeentebestuur niet achter het stuur van de voertuigen die de overtredingen begaan en is het dus de verantwoordelijkheid van de chauffeurs.”

Feedback

“We hebben stevig ingezet op sensibilisering door bijvoorbeeld alle bedrijven in de transportzone te vragen hun werknemers over de situatie te briefen. Daarnaast zetten we nu ook in op handhaving, waarbij de politie al verschillende controleacties uitvoerde. Zo werden 40 chauffeurs beboet wegens het niet naleven van de regels in voege. Eenmaal de mentaliteit van de chauffeurs zal veranderen en de Triloystraat niet meer als toegangsweg zal worden gebruikt, zal ook het probleem van het sluikstorten verdwijnen. Het is evenwel erg belangrijk om de nadruk op ‘samen’ te blijven leggen. We rekenen op de feedback van de bewoners zodat we onze maatregelen al dan niet kunnen aanpassen.”