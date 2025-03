‘Eerste topmodel van Vlaanderen’ krijgt straat in haar geboortestad: “Een blijvende blijk van erkenning en waardering voor Ghislaine Nuytten”

Begin 2022 stierf Ghislaine Nuytten op 67-jarige leeftijd, maar vergeten is ze niet. Meer nog, in haar geboortestad Wervik krijgt ze binnenkort een straat naar haar vernoemd. De stad wil haar zo eren voor haar belang voor de Belgische modewereld.

‘Meer vrouw op straat’, was ooit de oproep van radiopresentatrice Sofie Lemaire. Daarmee ijverde ze voor meer straatnamen die verwijzen naar vrouwen. Een oproep die ook in Wervik niet in dovemansoren viel. Raadslid Sanne Vantomme (N-VA) lanceerde lokaal de oproep in 2019. “Van de 208 straatnamen verwijzen er amper drie naar vrouwen”, berekende hij.

Maar kijk, daar komt nu eentje bij. Het gaat om een straat die komt nabij een project aan de Rapetstraat. De straatnamencommissie adviseerde, in samenspraak met haar familie, om Ghislaine Nuytten een straat toe te kennen. De gemeenteraad keurde dat dinsdagavond unaniem goed.

Mode-icoon

Ghislaine Nuytten werd in 1954 geboren in Wervik en maakte in de jaren zeventig furore in de modewereld. Haar vader had het haar verboden, want mannequin zijn, dat was een louche beroep. Tot haar toenmalige haar vriendje op haar 22ste inschreef in een modellenwedstrijd in Nederland. Het bracht haar naar Londen, Parijs en Milaan. Ongezien was het in Vlaanderen. Ze zou uiteindelijk werken voor de Antwerpse Zes, maar ook voor klinkende namen als Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier, Chanel en Versace.

Haar kennis van het wereldje zou ze na haar modellencarrière ook delen met heel Vlaanderen. Ze werkte bij de toenmalige BRT, maakte programma’s als Blikvanger en Look en had moderubrieken op Donna en Radio 2. Later zou ze ook in het tv-programma Topmodel de jury voorzitten.

Erkenning en waardering

Op 18 januari 2022 stierf ze aan een hartfalen. Het Wervikse topmodel en modeboegbeeld wordt nu vereeuwigd met een straatnaam. “Het geven van een straatnaam is een blijvende blijk van erkenning en waardering voor Ghislaine Nuytten en de prestaties tijdens haar leven. We zijn ervan overtuigd dat ze dat verdient”, klinkt het. (JDr)