Eerste gemeenteraad in Zonnebeke voor burgemeester Ingrid Vandepitte

De eerste gemeenteraad van 2023 was ook de eerste raad van Ingrid Vandepitte (#Team 8980) als nieuwe burgemeester. Ondanks de beperkte dagorde zorgden de interpellaties toch wat voor discussies.

Iedere fractie had felicitaties voor de nieuwe burgemeester, maar N-VA fractieleider Koen Descheemaeker was naast de felicitaties toch bijzonder kritisch voor het beleid. In de doortocht Beselare komt er over een afstand van ongeveer 1,4 kilometer in de Wervik- en Beselarestraat trajectcontrole. Op de drukke gewestweg (N303) is de maximum toegelaten snelheid vijftig kilometer per uur.

“Er zal worden gesanctioneerd vanaf 56 kilometer per uur”, stelde schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team8980). De trajectcontrole komt tussen het kruispunt van de Beselarestraat en de Markizaatstraat, en de kledingzaak FortyFour in de Wervikstraat. De flitspaal in de Wervikstraat verdwijnt. “De Wervikstraat in Beselare is op onze gemeente de drukste verkeersweg”, aldus schepen Meersseman. “Tellingen komen daar uit op ongeveer 16.000 voertuigen per dag. Op piekmomenten zelfs tot 20.000. Uit metingen blijkt dat de snelheid tussen 20 en 6 uur te hoog ligt. Als bestuur betalen we de installatie van de trajectcontrole. De boetes voor snelheden tussen 56 en 70 kilometer per uur komen terecht in de gemeentekas. De laagste boete is 53 euro, de hoogste 163 euro. Vanaf 71 kilometer per uur wordt het politioneel opgevolgd.”

Luk Hoflack (InSamenSpraak) sprak over de vele Franse bestuurders, maar de schepen van mobiliteit ponneerde dat de boetes ook voor hen van tel waren. “We vrezen dat ook veel eigen inwoners tegen de lamp zullen lopen. Om te waarschuwen op de maximum toegelaten snelheid vijftig kilometer per uur pleiten we alvast voor het plaatsen van heel grote borden.” De schepen beloofde een communicatiecampagne en stelde dat alles van start zal gaan in september van dit jaar.

Bedrijventerrein Albertstraat Noord

Op 20 december 2022 oordeelde het Hof van Beroep dat het beroep dat de gemeente Zonnebeke tegen de vernietiging van de onteigeningsplannen voor het realiseren van de bedrijvenzone in de Alberstraat ingesteld had ongegrond is. Dit betekent dat de gehele procedure terug naar af is en men eigenlijk van nul terug mag opstarten. Op 12 juli 2010 werd door de gemeenteraad van Zonnebeke het gemeentelijk RUP Albert Noord voorlopig vastgesteld. De N-VA oppositie wil dat het nu stopt en dat er gezocht wordt naar een herlokaliseren naar het op- en afrittencomplex van de A19. “In de loop der jaren zijn de omstandigheden gewijzigd en is de huidige plaats wegens de vele woningen niet meer opportuun.”

Burgemeester Ingrid Vandepitte zei dat een van de grondeigenaars niet wil onteigend worden en verklaarde ook niet in cassatie te gaan. “Het is een heel moeilijk dossier. We zijn wel bereid eventueel te zoeken naar een andere plaats, maar dan moeten we het fiat krijgen van de provincie en Vlaanderen en ik vrees dat Alberstraat Noord, misschien in een kleinere versie, de enige oplossing zal zijn voor onze vragende ondernemers.” Sinds 2020 kost het dossier al 47.000 euro. Cijfers van voor 2020 konden niet gegeven worden. (NVZ)