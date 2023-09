Eerste gemeenteraad in Menen na zomerverlof levert meteen heel wat belangrijke agendapunten op

Woensdag kwam de volledige gemeenteraad opnieuw samen, een eerste zitting na het zomerverlof. Op de planning stonden meteen enkele belangrijke punten die moesten worden aangepakt.

Een eerste onderwerp dat voor verscherpte zintuigen wist te zorgen, was gelinkt aan de plaatsing van het nieuwe speeltuig in het Brouwerspark. Daar bleek dat de uiteindelijke factuur een pak hoger lag dan wat oorspronkelijk werd voorzien. Zowel Groen als CD&V waren niet geheel overtuigd van de aanpak van het stadsbestuur. Bij monde van Philippe Mingels liet Groen weten dat het schepencollege een beslissing op eigen houtje had genomen. Gemeenteraadslid Laurent Coppens (CD&V) had dan weer bemerkingen over de openbare aanbesteding. Bevoegd schepen Patrick Roose suste door te stellen dat de stad koos voor de meest kostenefficiënte oplossing.

Toekomst Reznor-site

Een volgende punt was dan weer de toekomst van de Reznor-site. Het voormalige fabrieksterrein in de J&M Sabbestraat staat al geruime tijd leeg en die ruimte kan nu worden gebruikt voor andere doeleinden. Zo is er sprake van sociale woningen, een publieke ruimte en een uitbreiding van de Sint-Jansschool. CD&V stuurt aan op een vlotte afhandeling, daar er sprake is van een stabiliteitsprobleem binnen de gebouwen van de basisschool. Een afsprakennota, gekoppeld aan workshops waarbij alle betrokken partijen worden uitgenodigd, zou ten laatste tegen eind dit jaar een definitief plan op tafel moeten kunnen leggen.

Tijd van verandering

Een vergunningsaanvraag voor de bouw van zeven nieuwe woningen werd ingediend door sociale woningmaatschappij Impuls. Op de hoek van de Eikenlaan en de Hogeweg zouden zo werk worden gemaakt van extra sociale huisvesting in de grensstad.

Een opmerkelijk moment kwam toen algemeen directeur Eric Algoet de zaal verliet. “Al meer dan 30 jaar zet hij zich in voor onze stad”, klonk het bij schepen Angelique Declercq. “Nu breekt een tijd van verandering aan, een verandering die zonder twijfel voelbaar zal zijn. Eric kan na zijn trouwe jaren dienst op pensioen vertrekken. Daarom wordt nu gestart met de zoektocht naar een nieuwe directeur, waarvoor we gebruik zullen maken van een extern selectiebureau zoals de procedure dat voorziet.”

‘t Schipke

Gemeenteraadslid Ruben Soens (CD&V) maakte tijdens de vragenronde van het moment gebruik om de situatie van ‘t Schipke aan te kaarten. Het jeugdhuis uit Lauwe is al een eindje dicht en zicht op verandering is er niet meteen. Bevoegd schepen Kasper Vandecasteele (Vooruit) reageerde meteen met concrete informatie. “Enige tijd geleden liet het bestuur van het jeugdhuis weten dat ze vreesden dat hun gebouw niet langer voldeed aan de normen zoals brandveiligheid. Als goede huisvaders hebben ze dan ook besloten om de plaats te sluiten. Tijdens de zomermaanden zaten we reeds samen en zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie, die we ook hebben gevonden. Weldra zal het jeugdhuis dan ook opnieuw openen, op een nieuwe locatie, in eerste instantie als een pop-up.”